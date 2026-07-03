INE da ultimátum a Morena para subsanar fallas en solicitudes de información

La Comisión Temporal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Instituto Nacional Electoral (INE) requirió a Morena subsanar incumplimientos en materia de transparencia, luego de detectar deficiencias en la atención de dos solicitudes de acceso a la información relacionadas con el partido político.

FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM Ampliar

¿Qué incumplimientos detectó el INE en las solicitudes de información?

Durante su sesión, el órgano del INE aprobó tres proyectos de acuerdo derivados de solicitudes de información dirigidas a Morena.

En dos casos determinó que existieron incumplimientos en la entrega de datos, mientras que en un tercero concluyó que el partido sí cumplió con lo ordenado bajo el principio de máxima publicidad.

En el primer expediente, la Comisión resolvió que Morena no acreditó una búsqueda exhaustiva respecto de la información sobre el número de credenciales expedidas por entidad federativa, el costo de su fabricación y los contratos relacionados, por lo que ordenó a la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del partido entregar la información en un plazo de cinco días hábiles.

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¿Qué información deberá complementar Morena?

El INE concluyó que la respuesta sobre remuneraciones, apoyos económicos, viáticos, proveedores, servicios de alimentación, logística y demás gastos de la estructura operativa y electoral de Morena en Querétaro durante el proceso electoral de 2024 fue incompleta, ya que la búsqueda se limitó a la Secretaría de Finanzas sin involucrar a todas las áreas competentes.

Por ello, también ordenó complementar la información en un plazo de cinco días hábiles.

En contraste, la Comisión determinó que Morena sí cumplió con la solicitud relacionada con el listado de alcaldes y servidores públicos que participaron en el primer encuentro de la Escuela Municipalista “Formar para Transformar”, realizado en Morelos, luego de que el Instituto Nacional de Formación Política entregó el listado nominal correspondiente.

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