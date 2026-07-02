Pronóstico del clima 3 de julio 2026: ¿a qué hora va a llover este viernes en CDMX y Edomex?

Este es el pronóstico del clima para el viernes 3 de julio de 2026. Getty Images

Las lluvias continuarán este viernes 3 de julio de 2026 en el Valle de México. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), persistirá un ambiente fresco durante la mañana, cielo mayormente nublado y un incremento en la probabilidad de tormentas conforme avance la tarde, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México.

Además, la entrada de humedad proveniente del océano Pacífico y el Golfo de México, junto con canales de baja presión, mantendrá condiciones favorables para lluvias fuertes acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo en distintas zonas del centro del país.

¿A qué hora va a llover este viernes 3 de julio en CDMX y Edomex?

El pronóstico indica que la mayor probabilidad de lluvia comenzará entre las 14:00 y las 15:00 horas, aumentando durante la tarde y prolongándose hasta la noche, aproximadamente entre las 23:00 horas. En ese periodo podrían presentarse chubascos, tormentas eléctricas y rachas de viento, principalmente en las zonas poniente, sur y norte del Valle de México.

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos de Protección Civil, ya que las precipitaciones podrían generar encharcamientos, reducción de la visibilidad e inundaciones en vialidades de alta circulación.

Temperaturas previstas para la CDMX y el Estado de México

Para este viernes, el SMN prevé un ambiente fresco durante las primeras horas del día y temperaturas templadas por la tarde.

En la Ciudad de México se esperan:

Temperatura mínima de 11 a 13 °C .

. Temperatura máxima de 22 a 24 °C.

En Toluca y otras zonas altas del Estado de México se pronostican:

Temperaturas mínimas de 8 a 10 °C .

. Máximas entre 18 y 20 °C.

Asimismo, habrá viento de dirección variable de 10 a 20 km/h, con rachas cercanas a los 40 km/h durante las tormentas.

Recomendaciones por las lluvias de este viernes

Ante el pronóstico de lluvias para el Valle de México, las autoridades recomiendan:

Llevar paraguas o impermeable si saldrás por la tarde.

Evitar cruzar calles inundadas o con fuerte corriente de agua.

Conducir con precaución debido al pavimento mojado y la baja visibilidad.

Mantener limpias coladeras cercanas a viviendas y negocios.

Consultar los avisos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, Conagua y las autoridades de Protección Civil.

El pronóstico podrá actualizarse durante el día conforme evolucionen las condiciones atmosféricas, por lo que se recomienda seguir únicamente información emitida por fuentes oficiales.