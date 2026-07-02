La OMS declara el fin del brote de hantavirus que dejó tres muertos en un crucero

El brote llega oficialmente a su fin

Después de semanas de vigilancia epidemiológica y seguimiento internacional, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró oficialmente terminado el brote de hantavirus vinculado al crucero MV Hondius, una emergencia sanitaria que mantuvo en alerta a autoridades de decenas de países desde abril.

La decisión fue tomada luego de que la última persona identificada como contacto cercano de un caso confirmado concluyera su cuarentena de seis semanas sin desarrollar la enfermedad y obtuviera un resultado negativo en las pruebas diagnósticas. Con ello, la OMS dio por cerrada la investigación activa del brote, al considerar que ya no existe riesgo de transmisión asociado con este evento.

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Un viaje que terminó en emergencia sanitaria

El MV Hondius zarpó de Argentina a principios de abril para realizar una expedición por el Atlántico Sur. Lo que comenzó como un viaje turístico terminó convirtiéndose en una de las emergencias sanitarias más inusuales de los últimos años, cuando varios pasajeros comenzaron a presentar síntomas compatibles con la infección por hantavirus.

Con el paso de los días, los casos aumentaron y el crucero quedó bajo estrictas medidas de control sanitario. Finalmente se confirmaron 13 contagios, entre confirmados y probables, y tres personas fallecieron a consecuencia del brote. La situación obligó a coordinar acciones entre autoridades sanitarias de numerosos países para rastrear a pasajeros, tripulación y personas que pudieron haber estado expuestas al virus. Más de 650 contactos fueron monitoreados en alrededor de 30 países.

Fin del Hantavirus. (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto Ampliar

El virus Andes, la variante que preocupó a los especialistas

Uno de los factores que más inquietó a los expertos fue que el brote estuvo relacionado con el virus Andes, una variante poco común del hantavirus que circula principalmente en Argentina y Chile.

A diferencia de la mayoría de los hantavirus, que suelen transmitirse al ser humano por el contacto con excrementos, saliva u orina de roedores infectados, el virus Andes tiene la particularidad de que, en circunstancias excepcionales, puede propagarse de persona a persona. Esa característica motivó un seguimiento epidemiológico mucho más amplio de lo habitual y una respuesta coordinada entre organismos internacionales de salud. Aun así, la OMS reiteró que el riesgo para la población general continúa siendo bajo.

La investigación continúa

Aunque el brote fue declarado oficialmente concluido, los especialistas aún buscan determinar con precisión cómo ocurrió el contagio inicial. Las investigaciones apuntan a que el caso índice pudo haberse expuesto al virus durante un recorrido previo por zonas endémicas de Sudamérica, aunque esa hipótesis todavía no ha sido confirmada.

Hantavirus. (Photo by Omar Havana/Getty Images) / Omar Havana Ampliar

La OMS informó que continuará impulsando investigaciones científicas sobre el virus Andes para mejorar las herramientas de diagnóstico, desarrollar tratamientos más eficaces y fortalecer los sistemas de vigilancia frente a posibles brotes futuros. La experiencia del MV Hondius dejó importantes lecciones sobre la capacidad de respuesta internacional ante enfermedades infecciosas poco frecuentes y demostró la importancia de la cooperación entre países para contener eventos sanitarios de alcance global.