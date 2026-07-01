Pronóstico del clima jueves 2 de junio: ¿a qué hora va a llover en la CDMX y Edomex?

Lluvias en CDMX y Edomex: este es el pronóstico del clima para el jueves 2 de julio de 2026. Getty Images

Si tienes actividades al aire libre este jueves 2 de julio de 2026, será mejor llevar paraguas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica un día con cielo medio nublado a nublado en el Valle de México, ambiente fresco por la mañana y lluvias con descargas eléctricas durante la tarde y noche tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México.

Además de las precipitaciones, se esperan rachas de viento de hasta 40 km/h, por lo que las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos de Protección Civil y evitar transitar por zonas con encharcamientos o árboles de gran tamaño durante las tormentas.

¿A qué hora va a llover este jueves 2 de julio en la CDMX y Edomex?

De acuerdo con el pronóstico del SMN y las previsiones meteorológicas para el Valle de México, la mayor probabilidad de lluvia comenzará entre las 14:00 y 16:00 horas, incrementándose durante la tarde y extendiéndose hacia la noche. Las precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y, de manera aislada, caída de granizo.

Las lluvias serán más frecuentes en distintas zonas de la Ciudad de México y del Estado de México, por lo que se recomienda considerar tiempos adicionales en los traslados y mantenerse informado mediante los canales oficiales.

¿Cuál será la temperatura en la CDMX y el Edomex?

Para este jueves, la Ciudad de México registrará una temperatura mínima de 14 a 16 grados y una máxima de 23 a 25 grados Celsius. En Toluca, Estado de México, se espera una mínima de 10 a 12 grados y una máxima de 19 a 21 grados. También se prevén vientos de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

Ante el pronóstico de lluvias, las autoridades recomiendan portar paraguas o impermeable, evitar tirar basura en la vía pública para prevenir inundaciones, conducir con precaución y mantenerse atento a los avisos del SMN, la Conagua, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y las autoridades estatales, ya que las condiciones meteorológicas pueden modificarse durante el transcurso del día.