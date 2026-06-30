Alex Lora recibe homenaje en Perú: ¿por qué fue nombrado “leyenda de la música”?

El rock mexicano volvió a hacer historia fuera del país. Alex Lora, vocalista y fundador de El Tri, fue reconocido en Perú como una “leyenda de la música”, un homenaje que celebra no solo su trayectoria artística, sino también el fuerte vínculo que ha construido con el público peruano durante más de cuatro décadas.

¿Por qué Alex Lora fue homenajeado en Perú?

Alex Lora y los integrantes de El Tri recibieron la distinción de Huéspedes Ilustres de Lima, un reconocimiento otorgado por la Municipalidad de Lima debido a los 40 años de su primera visita a Perú, así como por la constante relación que la agrupación ha mantenido con el país a través de sus presentaciones.

Durante la ceremonia, el alcalde Renzo Reggiardo aseguró que la banda mexicana ya no solo es una leyenda del rock, sino una “leyenda de la música”, al destacar que su legado ha trascendido fronteras y generaciones.

Por su parte, Alex Lora agradeció el homenaje y aseguró que nunca imaginó recibir un reconocimiento de este tipo cuando comenzó su carrera, pues su único objetivo siempre fue hacer rock and roll.

El Tri mantiene una historia especial con el público peruano

La relación entre El Tri y Perú comenzó hace cuatro décadas y, desde entonces, la banda ha realizado decenas de conciertos en distintas ciudades del país. Uno de los recuerdos más importantes para Alex Lora ocurrió durante un concierto en la playa El Silencio, donde, según recordó, se reunieron cerca de 200 mil personas, convirtiéndose en una de las presentaciones más multitudinarias de su carrera.

El cantante también recordó que, incluso durante años complicados para Perú por la violencia interna, la agrupación continuó presentándose ante miles de seguidores, fortaleciendo un vínculo que hoy sigue vigente.

¿Qué sigue para Alex Lora y El Tri?

Lejos de pensar en el retiro, Alex Lora continúa celebrando una de las carreras más longevas del rock en español.

Este 2026, El Tri cumple 58 años de trayectoria ininterrumpida, motivo por el que ofrecerá un concierto especial el próximo 25 de julio en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. Además, la banda continuará con su gira Adicto al Rocanrol, que incluye presentaciones en Estados Unidos y Europa. Alex Lora también adelantó que trabaja en una docuserie y una película sobre la historia de El Tri, aunque ambos proyectos avanzan conforme se lo permiten sus compromisos musicales.

Con este reconocimiento, Alex Lora suma un nuevo homenaje a una carrera que ha dejado huella dentro del rock mexicano y que sigue conquistando públicos en distintos países con un mensaje que ha mantenido desde sus inicios: “¡Que viva el rock and roll!”.