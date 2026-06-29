Pronóstico del clima martes 30 de junio 2026: ¿A qué hora va a llover en la CDMX y Edomex?

La temporada de lluvias continúa sobre el Valle de México y este martes 30 de junio de 2026 se espera una jornada con cielo mayormente nublado, ambiente templado durante la mañana y lluvias por la tarde y noche tanto en la Ciudad de México (CDMX) como en el Estado de México (Edomex), de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Las autoridades meteorológicas indican que la combinación de humedad proveniente del océano Pacífico y el Golfo de México mantendrá condiciones favorables para chubascos, lluvias fuertes, descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo en distintas zonas del Valle de México.

¿A qué hora va a llover en la CDMX y Edomex este martes 30 de junio?

El pronóstico señala que durante la mañana predominará un ambiente fresco con cielo parcialmente nublado, mientras que conforme avance la tarde aumentará la nubosidad.

Las primeras lluvias podrían presentarse entre las 15:00 y 17:00 horas, intensificándose entre las 17:00 y las 22:00 horas, periodo en el que existe mayor probabilidad de tormentas acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento.

En municipios del Estado de México ubicados al poniente y sur de la entidad, las precipitaciones podrían ser más intensas debido a las condiciones orográficas de la región.

Temperaturas previstas para la CDMX y el Estado de México

Para este martes, el SMN estima una temperatura máxima de entre 23 y 25 grados Celsius en la Ciudad de México, mientras que la mínima oscilará entre 13 y 15 grados.

En el Estado de México, especialmente en las zonas altas, el ambiente será más fresco durante la mañana, aunque por la tarde se esperan temperaturas templadas antes de la llegada de las lluvias.

Además de las precipitaciones, se pronostican vientos con rachas cercanas a los 50 kilómetros por hora, por lo que las autoridades recomiendan extremar precauciones al conducir y evitar permanecer debajo de árboles, espectaculares o estructuras que puedan desprenderse.

Recomendaciones del SMN y Protección Civil

Ante el pronóstico de lluvias, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda mantenerse informado a través de los avisos oficiales de Conagua y de Protección Civil.

También es aconsejable:

Llevar paraguas o impermeable.

Salir con tiempo suficiente si se utilizará transporte público.

Evitar cruzar calles inundadas o corrientes de agua.

No tirar basura en la vía pública para prevenir el taponamiento de coladeras.

Permanecer atento a posibles alertas por tormentas eléctricas o caída de granizo.

De acuerdo con el pronóstico actualizado, la mayor probabilidad de lluvia para este martes 30 de junio de 2026 se concentrará durante la tarde y las primeras horas de la noche, por lo que quienes tengan actividades al aire libre en la CDMX o el Edomex deberán tomar previsiones y mantenerse pendientes de las actualizaciones emitidas por las autoridades meteorológicas.