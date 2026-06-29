PAN exige a FGR no dar carpetazo a la ‘Casa Gris’ de José Ramón López Beltrán

El vocero de los diputados federales del PAN, Federico Döring, exigió a la FGR no dar “carpetazo” al caso del escándalo que involucra a José Ramón López Beltrán con Pemex y su Casa Gris en Estados Unidos, residencia que ocupó durante el gobierno de su padre Andrés Manuel López Obrador como presidente de México a través de contratos millonarios con la empresa Baker Hughes desde Pemex.

Federico Doring, diputado del PAN Ampliar

¿Qué plantea el PAN sobre el caso de la Casa Gris?

Dijo que de ese vergonzoso capítulo, Pemex otorgó más contratos de manera reciente con Claudia Sheinbaum. Se trata de un convenio por siete mil 580 millones de pesos a la empresa Baker Hughes durante la breve gestión del presunto “violentador” de mujeres, y hoy ex director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla.

Döring dijo que, aunque la presidenta Sheinbaum ha dicho que no habrá impunidad, que se investigará y sancionará el escándalo de Víctor Rodríguez, cuando fue director general de Pemex, ya se verá si en realidad pisa la cárcel diacho ex funcionario, es decir, será una nueva prueba de fuego para la presidenta de México.

Los narcos del bienestar gozan del fuero de "La Chingada" y de protección diplomática como lo dije con @MLopezSanMartin en @adnnoticiasmx, los que no militan en el #CártelDeMorena no tiene ningún derecho ni protección alguna pic.twitter.com/yPDULqqpXp — Federico Döring 🇺🇦 (@FDoringCasar) June 29, 2026

¿Qué dijo Federico Döring sobre las investigaciones?

“El escándalo del violentado Víctor Rodríguez cuando fue director general de Pemex será una nueva prueba de fuego para Claudia Sheinbaum. Y sus mentiras de qué con ella llegaron todas las mujeres, sino se le procesa penalmente por la fiscalía del Estado de Morelos por violencia intrafamiliar, la única explicación lógica sería la impunidad para ese violentador a cambio de no revelar los secretos de las tranzas y delitos de los hijos de López Obrador con el huachicol fiscal que conoció desde Pemex y las mentiras y transas de Claudia Sheinbaum con el petróleo escondido para Cuba durante su gestión”.

El legislador panista aseguró que la corrupción se asoma cada vez más en los gobiernos de Morena, donde Pemex, los contratos y los hijos de López Obrador, siempre tienen un común denominador.

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