Acusa Clara Brugada campaña de desinformación y homofobia de la derecha

Al inaugurar La Utopía Cen Tlalli Ocotepec (“Tierra Unida” en náhuatl), el primer complejo de este tipo en el poniente de la capital, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, criticó la campaña de desinformación y homofobia que dijo, lanzó la derecha.

En el espacio que dijo, es cien por ciento gratuito, la mandataria capitalina comentó que está diseñado bajo un modelo de urbanismo social y feminista para beneficiar a más de 72 mil habitantes de la zona alta de la alcaldía Magdalena Contreras, llamó a la unidad y a defender la transformación de la ciudad.

“Hay que hablar de esa campaña permanente de desinformación para desacreditar la transformación de la Ciudad de México. Dicen que solo pintamos ajolotes y lo único que tratan de hacer es que ocultemos las más de 2000 obras como esta utopía”.

Un espacio gratuito con urbanismo social y feminista

Brugada también deseo lo mejor el martes para la selección mexicana. Y explicó que la utopía comprende alrededor de 20 mil metros cuadrados, 11 edificios nuevos (cerca de 6 mil m² techados).

Más de 17 mil m² de espacios abiertos para la convivencia comunitaria y Pilares de Servicios Gratuitos.

Alberca, cultura y cuidado del medio ambiente

Contará con una Alberca semiolímpica (solicitada para operar hasta después de las 10:00 PM), gimnasio, ring de box, canchas deportivas, tirolesas, muros de escalar, aero bungee, jaulas de bateo y un avión lúdico con simulador de vuelo.

En Cultura y Educación: la Biblioteca, cuenta con una aula digital, librería y talleres especializados de música, danza, teatro, cine, idiomas, muralismo y oficios.

El diseño arquitectónico priorizó la resiliencia ecológica mediante la conservación de 263 árboles, la creación de 12 mil m² de áreas verdes, y la instalación de sistemas de captación pluvial, tratamiento de aguas residuales, biofiltros y calentadores solares.

Clara Brugada resaltó que los servicios gratuitos contempla. lavanderías, comedores, clases, spa y deportes y atención a la salud física y mental, así como espacios culturales para la diversidad, diseñada para toda la población, con horarios extendidos.

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