¿Va a llover este lunes 29 de junio? Pronóstico del clima para la CDMX y el Edomex

Si tienes actividades al aire libre o planeas trasladarte por la Ciudad de México (CDMX) o el Estado de México (Edomex) este lunes 29 de junio de 2026, será mejor llevar paraguas o impermeable. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada con ambiente templado por la mañana, cielo mayormente nublado y alta probabilidad de lluvias durante la tarde y noche en gran parte del Valle de México.

Las precipitaciones estarán asociadas al ingreso de humedad, canales de baja presión e inestabilidad atmosférica, condiciones que han favorecido el temporal de lluvias de los últimos días en el centro del país. Las autoridades también advierten sobre posibles descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo en algunas zonas.

¿Lloverá este lunes 29 de junio en la CDMX y el Edomex?

De acuerdo con el pronóstico regional del SMN, en la Ciudad de México se espera una temperatura mínima de entre 13 y 15 grados Celsius, mientras que la máxima oscilará entre 23 y 25 grados. En el caso de Toluca y el resto del Estado de México, las temperaturas mínimas serán de 7 a 9 grados y las máximas alcanzarán entre 20 y 22 grados, dependiendo de la región.

Durante la mañana predominará un ambiente fresco con bancos de niebla en zonas altas. Conforme avance el día aumentará la nubosidad y se prevén chubascos con lluvias fuertes, acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo, especialmente durante la tarde y las primeras horas de la noche.

Además, se esperan vientos de 10 a 30 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar hasta 50 kilómetros por hora durante las tormentas, por lo que Protección Civil recomienda asegurar objetos que puedan desprenderse y evitar permanecer debajo de árboles o anuncios espectaculares.

Recomendaciones por lluvias para este lunes en el Valle de México

Las lluvias podrían provocar encharcamientos, reducción de la visibilidad, tránsito lento e inundaciones en vialidades de la capital y municipios mexiquenses. Por ello, las autoridades sugieren salir con anticipación, revisar el estado del tránsito y mantenerse informado a través de los canales oficiales del SMN, la Conagua y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

También se recomienda no tirar basura en la vía pública para evitar el taponamiento de coladeras, así como extremar precauciones al conducir, debido al pavimento mojado y la posible presencia de bancos de niebla en carreteras del Estado de México.

Hasta la mañana de este 29 de junio de 2026, no se han emitido alertas extraordinarias para el Valle de México; sin embargo, el pronóstico mantiene una alta probabilidad de lluvias vespertinas, por lo que las condiciones meteorológicas podrían cambiar a lo largo del día. Las autoridades continuarán monitoreando la evolución del sistema y actualizarán cualquier aviso preventivo en caso de ser necesario.