Destaca Claudia Sheinbaum aportación de Vivienda para el Bienestar al PIB nacional

Hay diferencia entre la Cuarta Transformación y los gobiernos neoliberales en materia de vivienda, fue lo que aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum al celebrar que fueron resultados casi cinco millones de casos con créditos que se volvieron impagables.

Aportación al crecimiento económico y generación de empleos

Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la Primera Mandataria indicó que en su administración existe objetivos de crear más de un millón de viviendas nuevas, además de resolver y entregar escrituras pendientes, entre otras acciones para ter vivienda accesible para quien gana uno o dos salarios mínimos, dando así no sólo crédito sino también la posibilidad de una vivienda digna.

“El producto interno bruto, gracias al programa de vivienda para el bienestar, está portando cerca de 1% del producto interno bruto, vivienda para el bienestar, al crecimiento económico del país, y si consideramos que cada vivienda emplea por lo menos a cuatro personas, se están generando una cantidad muy importante de empleos. Esa es la diferencia entre los gobiernos del neoliberalismo, los gobiernos humanistas. Nos llamamos humanistas, sencillamente porque gobernamos para la gente”.

Y enfatizó que al final de su sexenio, podrán ser casi 30 millones las personas que podrán tener vivienda propia.

“En vivienda es muy fácil distinguir la diferencia muy fácil durante esos 36 años previo a esos 36 años se construyeron viviendas del INFONAVIT después los convirtieron solamente en créditos ya no se construían vivienda decían te doy un crédito y tú ponte de acuerdo con el desarrollador inmobiliario para que tengas tu vivienda pero esos créditos como bien explicó Octavio imagínense eran créditos impagables ustedes lo saben pedían 80.000 pesos y acababan debiendo un millón de pesos impagable por el resto de la vida cómo es posible que un crédito no baje conforme uno vaya pagando pues porque se hicieron de tal manera de quitarle siempre dinero al trabajador y que cada vez se debiera más”.

Facilidades de financiamiento enfocadas en los jóvenes

Previamente Octavio Romero Oropeza, director General del Infonavit, explicó que el programa de vivienda ha aumentado la posibilidad para que los jóvenes tengan una oportunidad ya que señaló que en lo que va del gobierno, el 75% de las personas que están adquiriendo las viviendas son jóvenes entre 18 años, y es que recordó que se hicieron cambios para que a partir de seis meses de antigüedad trabajando puedan solicitar un crédito para una vivienda desde la renta y es que enfatizó que es este el sector con mayor probabilidad de cubrir cuotas reducidas en un mayor número de años.