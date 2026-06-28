CRÓNICA | Sin llegar al Zócalo por el FIFA Fan Fest, la marcha de la comunidad LGBTTIQ+ inunda de color la CDMX

Nuevamente la fiesta y la protesta se fusionaron y pintaron de arcoíris Paseo de la Reforma y distintas calles del Centro Histórico de la Ciudad de México con la marcha número 48 de la comunidad LGBTTIQ+.

Con vistosas pelucas, banderas de arcoíris, música, bailes y globos, miles de integrantes de la comunidad gay, lésbico, transgénero, travestis y más, celebraron la diversidad sexual y recordaron que aún hay derechos que siguen pendientes incluyendo la posibilidad de utilizar espacios que se han vuelto una tradición, y es que desde el viernes pidieron que a pesar del Mundial y el Fan Fest se les dejara llegar al Zócalo capitalino.

“Me llamo Ieshia Albarrán, me siento muy feliz de estar aquí en una marcha más, evidentemente todavía hay mucho por qué luchar, todavía hay homofobia, transfobia, hay muchos asesinatos hacia la comunidad pero estamos aquí sí por una fiesta, sí por lo que se ha logrado, pero también por lo que falta… no estoy muy de acuerdo, al final pues es un evento que se atravesó con la marcha LGBT, con la sociedad heterosexual, los apapachamos lo que ellos no hacen con nosotros pero creo que eso también es un gesto de protesta, decir míranos, aquí estamos, no hay ningún problema, haz tu fan fest, nosotros vamos a luchar por nuestros derechos, no destruyendo”.

Fue un día donde se dejó atrás “el armario” y las únicas máscaras fueron por amor a la lucha libre o para adornar la protesta, también se sacaron los tacones altos, las medias transparentes, los outfits de piloto, ángeles, la ropa muy ceñida al cuerpo o cubriendo sólo lo necesario, algunos vestidos como su artista favorito, la finalidad demostrar la libertad y al mismo tiempo el respeto.

“Mi nombre es IK soy de la Ciudad de México nos vistieron con esa ropa de globitos, puro globo, el corsé es globo, la falda es globo, es la segunda vez, realmente acabo de salir del closet hace un ratito, fue fuerte, fue fuerte pero con la ayuda de mi familia, de mis amistades, la ayuda psicológica…

(canción Paquita)

-Mi nombre es Dany, soy Paquita… es demostrarle a la gente lo que uno quiere, los colores que uno trae, de todos aquí no hay diferencias aquí todos somos una persona, todos somos seres humanos y todos valemos lo mismo”.

Con bozales, esposas, antifaces, látigos y trajes de piel, pasaron lista los integrantes del BDSM o quienes gustan dominación y sumisión, también se unieron madres y padres que quisieron manifestar apoyo a sus hijos, hijas e hijes y a más personas.

“Soy José Méndez de la Ciudad de México, siempre he apoyado a la comunidad y porque mis dos hijas se sintieron identificadas, como parte de la comunidad yo también las sigo apoyando tanto a ellas como a los demás miembros, como el quinto año que me toca repartir abrazos, siempre mi objetivo es dar uno más que el año pasado, fueron 153 ahorita llevo 22, el papá es muy difícil primero que esté y cuando llega a estar es el primero que monta prejuicios…

-¡Han llorado en su hombre?

-Hace ratito”.

Caminando desde el Àngel de la Independencia, pasando por sitios como la Embajada de Estados Unidos, la plaza 222, la Glorieta de las Mujeres que Luchan aún con las banderas ondeando se manifestaron heridas que primero se plasmaron en carteles y después se visibilizaron con la voz y las lágrimas.

“Braulio, de aquí de la Ciudad de México, tanta gente homofóbica que nos rechazan, y nos duele mucho que en la esquina nos digan, ahí viene un puto, no, somos hombres… mi propia, familia desde los 18 me salí de mi casa ya tengo 26, son homofóbicos…

-Soy Jonathan Flores vengo de Coacalco y tengo 18 años y a penas llevo dos meses con VIH, me fui a hacer unos estudios y me dijeron que soy positivo, me derrumbó pero no es algo de lo que no pueda salir y gracias a Dios ya no nos matan, la sociedad es ignorante hasta los de nuestra propia comunidad son ignorantes, ven el cartel, me voltean a ver feo, me barren y me hacen caras de asco”.

Hubo espacios donde el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) junto a la sociedad civil, hicieron pruebas de detección de VIH, sífilis y Hepatitis C, gratuitas. A voz alzada hubo exigencias a la Secretaría de Gobernación para no olvidar los casos de desaparición y homicidio. En medio de música regional donde las trompetas, tambores y platillos llevaron el ritmo, Freddy se abrió paso con su playera de la selección mexicana y falda oaxaqueña, con la insistencia de acabar con la discriminación.

“Marchar por nuestros derechos y recordarle al mundo y a la Ciudad de México que aquí estamos, y junto con ello con mis amigos del contingente Tradiciones Mexicanas, donde vienen muchas personas del estado de Oaxaca quienes también apoyan la diversidad, y yo apoyando nos sólo a eso sino al deporte, por ser fanático del futbol y mi preferencia sexual he sido discriminado… al parecer hay un estigma donde la gente piensa que a los gays, a los homosexuales, a las lesbianas, a las trans, no merecen celebrar el futbol o jugarlo, por eso estoy marchando para llegar al Zócalo y demostrarles que el futbol es para todos”.

Con el paso de las horas fue necesaria la presencia de barrenderas y barrenderos de la Ciudad de México y a pesar de la lluvia, fue posible avanzar por el antimonumento de los 43, el Caballito, a la altura de la Alameda Central, se dieron pruebas de tequila, las parejas más valientes intercambiaron anillos y firmaron por una boda simbólica. La lluvia no detuvo a nadie.

“Esos mirones, también son maricones, esos mirones también son maricones…

Beso, beso, beso de tres, beso de tres...

Seré la gata, bajo la lluvia y maullaré por ti

(Sonido de abanicos)

Jotos unidos jamás serán vencidos… de noche y de día arriba la putería”.

Aseguraron, vamos a llegar, sin embargo, la mayoría prefirió quedarse cerca del escenario colocado en el Eje Central donde horas después Verónica Castro fue coronada como Reina Estrella Aliada 2026, su recomendación, gozar, hablar y divertirse. También avanzaron los carros alegóricos, el preferido conformado por la policía de la Ciudad de México que con la bandera del orgullo manifestó su apoyo, estos tampoco entraron al Zócalo.

Al acercarse a la Plancha de la Constitución, el tono de arcoíris fue disminuyendo para dar paso a los tonos de la selección mexicana que aunque no tuvo partido, se mantuvo presente en el Fan Fest donde los manifestantes convivieron con la afición dejando descansar el sonido de abanicos. El gobierno capitalino firmó que fueron 550 mil los participantes que una vez más mostraron que en la vida lo que más importa es el amor.

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