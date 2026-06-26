Dime dónde estudias y te diré cómo votas: El estudio del IECM que desmenuza la desigualdad en CDMX

Las competencias cívicas de las juventudes de la Ciudad de México presentan diferencias importantes según el nivel socioeconómico, la trayectoria educativa y el tipo de institución escolar a la que pertenecen, revela un estudio presentado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM). Estas desigualdades limitan las oportunidades de participación ciudadana y la construcción de una democracia más incluyente.

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¿Qué revela el estudio sobre las competencias cívicas de las juventudes?

El informe “Mapas formativos y repertorios cívicos: un análisis de la tenencia, desarrollo y fortalecimiento de competencias cívicas en las juventudes de la Ciudad de México” señala que las brechas detectadas impactan directamente en el acceso de las personas jóvenes a experiencias de deliberación pública, participación democrática y ejercicio de sus derechos ciudadanos.

Otro de los principales hallazgos identifica a los ecosistemas digitales como un reto para la formación política de las nuevas generaciones.

La investigación concluye que la desinformación, las burbujas ideológicas y la polarización afectiva dificultan el diálogo democrático y reducen la capacidad para reconocer y debatir opiniones distintas tanto en espacios físicos como virtuales.

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¿Qué factores fortalecen la participación democrática de las juventudes?

El estudio también encontró que, aunque las juventudes muestran un creciente interés por temas relacionados con los derechos humanos, la igualdad y la diversidad, persisten altos niveles de desconfianza hacia las instituciones políticas tradicionales, situación que representa uno de los principales obstáculos para consolidar una ciudadanía más activa y participativa.

Asimismo, destaca que las instituciones educativas desempeñan un papel determinante en el desarrollo de competencias cívicas cuando generan espacios de diálogo, deliberación e intercambio de ideas, ya que estas experiencias fortalecen el pensamiento crítico, el trabajo colaborativo y la confianza de las y los jóvenes para incidir en los asuntos públicos.

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¿Qué recomendaciones plantea el informe del IECM?

La investigación fue elaborada a solicitud del IECM por especialistas de El Colegio de México y del Tecnológico de Monterrey, mediante una metodología que combinó herramientas cuantitativas y cualitativas, entre ellas encuestas, entrevistas y grupos focales con personas de entre 18 y 24 años residentes en la Ciudad de México.

Como parte de sus recomendaciones, el informe plantea impulsar programas permanentes de alfabetización mediática, fortalecer la verificación de información, crear espacios seguros para el diálogo democrático y diseñar estrategias diferenciadas que permitan reducir las brechas en competencias cívicas y ampliar las oportunidades de participación entre jóvenes escolarizados y no escolarizados.

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