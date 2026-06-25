Pronóstico del Clima 26 de junio: ¿a qué hora va a llover este viernes en la CDMX y Edomex

Las lluvias continuarán este viernes 26 de junio de 2026 en el Valle de México. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), durante la mañana se espera un ambiente fresco con cielo parcialmente nublado; sin embargo, conforme avance la jornada aumentará la nubosidad y se desarrollarán lluvias acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas en la Ciudad de México y el Estado de México.

El pronóstico oficial indica que las precipitaciones comenzarán principalmente a partir de la tarde, entre las 15:00 y las 18:00 horas, periodo en el que existe mayor probabilidad de tormentas sobre gran parte del Valle de México. Las lluvias podrían extenderse durante la noche, provocando encharcamientos, reducción de visibilidad y afectaciones viales en distintas zonas de la capital y municipios mexiquenses.

¿A qué hora comenzarán las lluvias este viernes 26 de junio?

Según el pronóstico del SMN, la mañana transcurrirá con cielo parcialmente nublado y temperaturas frescas. Será después del mediodía cuando aumente la nubosidad y, entre las 15:00 y 18:00 horas, se espera el desarrollo de tormentas con lluvias de intensidad fuerte en varios puntos de la Ciudad de México y del Estado de México.

Las precipitaciones podrán estar acompañadas de actividad eléctrica, rachas de viento y caída de granizo, por lo que las autoridades recomiendan anticipar traslados y mantenerse atentos a los avisos de Protección Civil.

¿Cuál será la temperatura este viernes en la CDMX y Edomex?

Para la Ciudad de México se prevén temperaturas mínimas de 13 a 15 grados Celsius y máximas de entre 23 y 25 grados. En el Estado de México, especialmente en Toluca y zonas altas, el ambiente será más fresco durante la mañana, con temperaturas menores y posibilidad de bancos de niebla.

Además, se pronostican vientos de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar hasta 40 kilómetros por hora durante las tormentas vespertinas.

Recomendaciones por lluvias para este viernes

Ante el pronóstico de lluvias fuertes, el SMN y las autoridades de Protección Civil recomiendan:

Llevar paraguas o impermeable.

Evitar transitar por calles inundadas o con corrientes de agua.

Conducir con precaución debido a la reducción de visibilidad.

No resguardarse debajo de árboles o estructuras metálicas durante tormentas eléctricas.

Mantenerse informado mediante los canales oficiales de Conagua, el SMN y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

Las lluvias forman parte de la temporada pluvial que afecta al centro del país durante junio. Por ello, las autoridades mantienen vigilancia permanente sobre las condiciones meteorológicas y podrían emitir avisos especiales si las precipitaciones aumentan de intensidad. Antes de salir de casa este viernes 26 de junio, consulta las actualizaciones oficiales del pronóstico para conocer posibles cambios en las condiciones del tiempo.