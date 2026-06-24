La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, celebró este 24 de junio de 2026 su cumpleaños número 64 en medio de su agenda de trabajo al frente del Gobierno federal. Durante la conferencia matutina realizada en Palacio Nacional, funcionarios, colaboradores y representantes de medios de comunicación aprovecharon el inicio de la jornada para felicitarla y cantarle Las Mañanitas.

Claudia Sheinbaum cumple 64 años: así fue el festejo que le organizaron durante La Mañanera de hoy miércoles en Palacio Nacional pic.twitter.com/23WIBhlQlQ — W Radio México (@WRADIOMexico) June 24, 2026

El momento se registró antes de que comenzara formalmente la conferencia conocida como “La Mañanera del Pueblo”, uno de los espacios de comunicación más importantes del Gobierno de México. La celebración ocurrió de manera breve y se desarrolló en un ambiente institucional, mientras la mandataria agradeció las muestras de afecto y continuó con las actividades programadas para la jornada.

Le cantan Las Mañanitas a Sheinbaum durante La Mañanera

La presidenta nació el 24 de junio de 1962 en la Ciudad de México. Antes de llegar a la Presidencia de la República desarrolló una carrera académica y científica vinculada a la ingeniería energética y la investigación ambiental. También ocupó diversos cargos en la administración pública, entre ellos la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México entre 2018 y 2023.

Desde que asumió la Presidencia el 1 de octubre de 2024, Sheinbaum ha mantenido las conferencias matutinas como una herramienta de comunicación directa con la ciudadanía. En este espacio suele presentar avances de programas gubernamentales, proyectos de infraestructura, indicadores económicos y acciones en materia de seguridad.

Durante la conferencia de este miércoles, la mandataria recibió felicitaciones de integrantes de su gabinete y asistentes presentes en Palacio Nacional. El momento destacó en redes sociales, donde usuarios compartieron imágenes y videos del festejo, así como mensajes de felicitación por parte de funcionarios, legisladores y simpatizantes.

Claudia Sheinbaum celebra un año más mientras encabeza actividades de Gobierno

Pese a la celebración, la agenda presidencial continuó con normalidad. Entre los temas abordados durante la conferencia estuvieron asuntos relacionados con programas sociales, economía, seguridad y los preparativos de diversas actividades gubernamentales previstas para las próximas semanas.

El cumpleaños número 64 de Claudia Sheinbaum ocurre en un contexto marcado por importantes retos nacionales e internacionales, además de la atención pública generada por el Mundial de Futbol 2026, evento que se desarrolla en México, Estados Unidos y Canadá.

Con un breve momento de celebración y el tradicional canto de Las Mañanitas, la presidenta inició una nueva vuelta al sol manteniendo su agenda de trabajo desde Palacio Nacional, donde encabezó una vez más la conferencia matutina ante medios de comunicación y ciudadanía.