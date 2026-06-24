CFE refuerza atención e infraestructura eléctrica en Nuevo León

MX- La CFE puso en marcha un reforzamiento de la red

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) atiende afectaciones al suministro de energía, refuerza la infraestructura eléctrica y mantiene una coordinación permanente con autoridades estatales, municipales y legisladores.

La Empresa Pública del Estado mantiene un despliegue operativo permanente en Nuevo León para atender las afectaciones al suministro eléctrico ocasionadas por las recientes condiciones meteorológicas, así como para fortalecer la infraestructura de la entidad.

Como parte de estas acciones, se han realizado las siguientes intervenciones:

● Atención de 1,414 solicitudes

● Reemplazo de 62 transformadores de distribución

● Instalación de tres plantas de emergencia en servicios prioritarios

● Sustitución de aproximadamente 3,800 metros de conductor

● Reparación o reemplazo de 21 postes afectados

De manera paralela, la CFE puso en marcha un reforzamiento de la red, que continuará hasta concluir la revisión integral de los circuitos y atender las solicitudes pendientes.

La atención de la contingencia se ha acompañado de comunicación permanente con autoridades locales. Además, la CFE sostuvo una reunión informativa con diputadas y diputados de Nuevo León para presentar acciones, mantenimiento, capacidad del sistema y proyectos de inversión.

MX- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) atiende afectaciones al suministro de energía / Gobierno Ampliar

Durante el encuentro, se atendieron los planteamientos de las y los legisladores y se acordó mantener abiertos los canales de comunicación.

Con el propósito de acercar sus servicios a la población, la CFE instaló cinco módulos de atención ciudadana ubicados en el Palacio Municipal y el Parque Tolteca, en Guadalupe; la Macroplaza, en Monterrey; y el Parque Jesús Hinojosa y el Teatro de la Ciudad, en San Nicolás de los Garza, donde personal de la empresa pública recibe reportes, brinda orientación y canaliza las solicitudes que requieren intervención de cuadrillas.

La CFE continuará trabajando de manera coordinada con el gobierno del Estado, los municipios y las y los representantes populares para atender las necesidades de la ciudadanía y fortalecer el servicio eléctrico en Nuevo León.

La ciudadanía puede realizar reportes relacionados con el suministro eléctrico a través del 071, los canales digitales oficiales de la CFE (@CFE_Contigo de X, CFE_Contigo de Instagram y @CFENacional de Facebook) y los puntos de servicio instalados en la entidad.