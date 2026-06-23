Edomex moderniza su seguridad: Delfina Gómez renueva el C5 y suma un Black Hawk

El Estado de México dio un paso importante en el fortalecimiento de su estrategia de seguridad con la modernización del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) de Toluca, la puesta en marcha del nuevo Centro de Comando en Tiempo Real (C3TR) y la incorporación de un helicóptero UH-60 Black Hawk para labores de vigilancia, reacción y atención de emergencias.

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez encabezó la presentación de estas acciones, que buscan fortalecer las capacidades operativas, tecnológicas y de inteligencia de las instituciones encargadas de la seguridad pública en la entidad durante 2026.

Estado de México refuerza la seguridad con inteligencia artificial y helicóptero Black Hawk. FB Ampliar

Modernizan el C5 de Toluca con inteligencia artificial y tecnología avanzada

La renovación del C5 incorpora herramientas de inteligencia artificial, analítica avanzada, plataformas tecnológicas de última generación y sistemas de robótica aplicada. De acuerdo con autoridades de la Secretaría de Seguridad estatal, los trabajos incluyeron la optimización de espacios de coordinación y operación para agilizar la toma de decisiones en tiempo real.

Durante el evento, la mandataria mexiquense destacó que el objetivo principal es mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias, fortalecer la coordinación institucional y ampliar las herramientas de análisis e inteligencia operativa para combatir la delincuencia.

Uno de los elementos más relevantes es la creación del Centro de Comando en Tiempo Real (C3TR), que integra diversas fuentes de videovigilancia para monitorear incidentes de manera más eficiente. Este centro concentra cámaras estatales, municipales, aeroportuarias, de transporte público y de establecimientos comerciales.

Edomex fortalece vigilancia y respuesta a emergencias con nuevo C5 y helicóptero UH-60. FB Ampliar

Así funciona el nuevo sistema tecnológico de vigilancia del Estado de México

Además, cuenta con arcos carreteros equipados con lectura automática de placas, sistemas de drones, analítica de video y herramientas de inteligencia artificial capaces de apoyar en la búsqueda de personas y vehículos mediante reconocimiento facial y lectura de matrículas.

La estrategia también incorpora asistentes humanoides con funciones de apoyo en tareas de investigación y operación avanzada, capaces de consultar bases de datos institucionales y procesar información operativa para facilitar las labores policiales.

Otro de los anuncios destacados fue la entrada en operación de un helicóptero UH-60 Black Hawk, aeronave que fortalecerá la capacidad de reacción de la Policía Estatal. El equipo podrá utilizarse para despliegues tácticos, evacuaciones aeromédicas, operaciones de búsqueda y rescate, vigilancia aérea y combate a incendios forestales.

El Black Hawk cuenta con un helibalde con capacidad para transportar hasta 2 mil 900 litros de agua, lo que permitirá reforzar la atención de emergencias ambientales en distintas regiones del Estado de México.

Estas acciones forman parte del Eje Transversal 2 del gobierno estatal, denominado “Construcción de la Paz y Seguridad”, y se alinean con la Estrategia Nacional de Seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, enfocada en reducir delitos de alto impacto, combatir estructuras criminales y fortalecer la prevención del delito mediante el uso de tecnología e inteligencia.