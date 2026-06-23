¿Cómo votarán las personas con discapacidad visual? INE refuerza el voto accesible

El Instituto Nacional Electoral (INE) recabó experiencias y propuestas de personas con discapacidad visual para mejorar las condiciones de participación en futuras elecciones judiciales, mediante la Consulta Ciudadana sobre Materiales y Boletas Electorales de la Región Norte.

El objetivo es garantizar el ejercicio del voto en condiciones de autonomía, igualdad y secrecía.

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¿Qué mejoras se proponen en la accesibilidad electoral?

Durante la sesión virtual participaron representantes de organizaciones civiles, instituciones especializadas y ciudadanos con discapacidad visual de diversos estados del norte del país, quienes coincidieron en la necesidad de contar con materiales accesibles en braille mejorado, audio, macrotipo y formatos digitales.

También solicitaron capacitación específica para funcionarios de casilla a fin de asegurar una atención adecuada durante la jornada electoral.

Entre las principales propuestas destacó el rediseño de las boletas electorales para mejorar el contraste, el tamaño de letra y la claridad gráfica.

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¿Qué tecnologías se plantean para fortalecer el voto accesible?

De acuerdo al INE se planteó incorporar herramientas tecnológicas como urnas con asistencia de voz, aplicaciones móviles seguras y sistemas de voto electrónico que permitan preservar la confidencialidad del sufragio sin depender de terceros.

Los participantes también señalaron la existencia de barreras físicas en diversos centros de votación, como accesos limitados, edificios antiguos y dificultades de transporte, por lo que propusieron fortalecer la infraestructura accesible e incluso habilitar casillas especializadas para atender a personas con discapacidad.

La titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del INE, Iliana Araceli Hernández Gómez, afirmó que una democracia participativa debe ser plenamente incluyente y garantizar que todas las voces sean escuchadas para eliminar las barreras que limitan la participación ciudadana.

El INE destacó que las aportaciones obtenidas servirán para fortalecer futuros procesos electorales y reiteró que la consulta continúa abierta mediante cuestionarios en línea, juntas locales y distritales, así como a través de los canales de atención ciudadana del Instituto.

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