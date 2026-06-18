Mundial 2026: Sheinbaum celebra gol de México ante Corea del Sur con animación viral en redes

Sheinbaum festeja en redes el gol de México contra Corea del Sur en el Mundial 2026. IA

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se sumó a la euforia mundialista tras el gol de la Selección Mexicana frente a Corea del Sur durante el partido correspondiente a la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, disputado este 18 de junio en el Estadio Guadalajara.

A través de sus redes sociales oficiales, la mandataria compartió una animación alusiva al gol del Tricolor, publicación que rápidamente acumuló miles de reacciones, comentarios y compartidos entre aficionados mexicanos que seguían el encuentro desde distintos puntos del país.

La animación difundida por Sheinbaum muestra elementos relacionados con la identidad nacional y el ambiente festivo que ha acompañado la participación de México en el Mundial 2026. El mensaje fue interpretado por usuarios como una muestra de respaldo al equipo dirigido por Javier Aguirre en uno de los encuentros más esperados de la fase de grupos.

Sheinbaum siguió el partido desde Palacio Nacional

Horas antes del encuentro, la presidenta había adelantado que probablemente observaría el duelo entre México y Corea del Sur desde Palacio Nacional junto a su esposo, debido a sus actividades oficiales. También aprovechó para desear éxito a la Selección Mexicana en su segundo compromiso mundialista.

La mandataria ha mostrado interés constante por el Mundial 2026, torneo que tiene como una de sus sedes principales a México. Durante las últimas semanas también ha respaldado diversas acciones relacionadas con la organización del evento y la movilidad en las ciudades anfitrionas.

Con la publicación de esta animación, la presidenta volvió a sumarse a la conversación digital que ha convertido al Mundial 2026 en uno de los eventos más comentados del año en México.