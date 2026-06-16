Milena Quiroga destaca avances en seguridad con coordinación y Justicia Cívica en La Paz

La seguridad pública en La Paz, Baja California Sur, continúa fortaleciéndose mediante una estrategia integral impulsada por la alcaldesa Milena Quiroga Romero, la cual mantiene una estrecha alineación con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030 promovida por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

El modelo implementado por el Ayuntamiento de La Paz combina prevención del delito, proximidad policial, análisis de información, fortalecimiento institucional y coordinación entre los distintos órdenes de gobierno. El objetivo es mejorar la capacidad de respuesta de las autoridades y atender de manera más eficiente las necesidades de seguridad de la población.

¿Cómo funciona la estrategia de seguridad de Milena Quiroga en La Paz?

La estrategia municipal se basa en un esquema de seguridad por cuadrantes. Actualmente, la ciudad está organizada en 29 cuadrantes y 9 sectores operativos, además de contar con un corredor turístico especializado.

Este modelo permite focalizar los patrullajes, optimizar los tiempos de respuesta ante emergencias y fortalecer la cercanía entre la Policía Municipal y la ciudadanía. También facilita una vigilancia más eficiente en zonas comerciales, áreas de alta movilidad y espacios con mayor concentración de personas.

Desde abril de 2025, la estrategia se complementa con las Bases de Operaciones Mixtas, que realizan operativos coordinados con distintas corporaciones de seguridad para prevenir delitos y reforzar la vigilancia en sectores prioritarios.

¿Qué acciones ha realizado el Ayuntamiento para fortalecer a la Policía Municipal?

Uno de los ejes centrales del modelo de seguridad ha sido el fortalecimiento de la corporación policial. Durante la administración de Milena Quiroga se han incorporado nuevas patrullas, motocicletas, cuatrimotos, bicicletas para la Policía Turística, grúas y unidades especializadas.

Estas adquisiciones han sido financiadas mediante recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) y presupuesto municipal.

Además del equipamiento, el gobierno local ha impulsado la capacitación, certificación y profesionalización de los elementos policiales, así como mejoras salariales y entrega constante de uniformes y herramientas de trabajo.

De acuerdo con la alcaldesa, estas acciones buscan dignificar la labor policial y generar mejores condiciones para ofrecer resultados a la ciudadanía.

Unidad de Género y Justicia Cívica, pilares de la prevención en La Paz

Otro de los avances destacados es la consolidación de la Unidad de Género, integrada por 12 Unidades Violeta y 85 elementos capacitados como enlaces especializados en atención a casos de violencia contra mujeres, niñas y niños.

Este programa permite mejorar la detección de casos, fortalecer la atención institucional y generar información que ayude a diseñar políticas públicas de prevención.

Asimismo, desde 2021 opera en La Paz el modelo de Justicia Cívica, enfocado en resolver conflictos vecinales, faltas administrativas e infracciones antes de que escalen a situaciones de violencia o delitos de mayor impacto.

A estas acciones se suma la coordinación impulsada desde la Mesa de Seguridad Regional para fortalecer la respuesta institucional frente a delitos que afectan directamente a las familias, como el robo a casa habitación.

Milena Quiroga afirmó que estas medidas reflejan la visión planteada por la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030 de Claudia Sheinbaum, basada en la atención a las causas de la violencia, el fortalecimiento institucional, el uso de inteligencia y la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales.

Con este modelo, La Paz busca consolidar una estrategia de seguridad sustentada en la prevención, la cercanía con la ciudadanía y el fortalecimiento de las instituciones encargadas de proteger a la población.