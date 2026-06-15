Hoy No Circula martes 16 de junio de 2026: qué autos descansan en CDMX y Edomex

Los automovilistas de la Ciudad de México y el Estado de México deberán tomar precauciones este martes 16 de junio de 2026 debido a la aplicación del programa Hoy No Circula, una medida ambiental que busca reducir las emisiones contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) mantiene vigente este programa de manera regular en las 16 alcaldías de la CDMX y en los 18 municipios conurbados del Estado de México. Por ello, es importante conocer qué vehículos tienen restricciones para evitar multas y contratiempos durante la jornada.

A continuación, te explicamos qué autos descansan este martes, cuáles están exentos y cuáles son las sanciones por incumplir la normativa.

¿Qué autos no circulan este martes 16 de junio de 2026?

De acuerdo con el calendario oficial del programa Hoy No Circula, este martes deberán suspender su circulación los vehículos que cumplan con las siguientes características:

Engomado rosa.

Terminación de placas 7 y 8.

Holograma de verificación 1 y 2.

La restricción vehicular aplica desde las 5:00 de la mañana y concluye a las 22:00 horas.

Los conductores que circulen durante ese horario con vehículos restringidos podrían ser sancionados por las autoridades de tránsito tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México.

¿Qué vehículos sí pueden circular sin restricciones?

La CAMe establece diversas excepciones para algunos automóviles que pueden circular de manera normal aun cuando coincidan con el color de engomado o terminación de placas restringidos.

Entre los vehículos exentos se encuentran:

Autos con holograma 0 y 00.

Vehículos eléctricos.

Vehículos híbridos.

Motocicletas.

Transporte público.

Vehículos de emergencia.

Unidades para personas con discapacidad con autorización vigente.

También pueden circular sin restricciones los automóviles que cuenten con permisos especiales emitidos por las autoridades correspondientes.

Las autoridades recomiendan verificar la vigencia del holograma y portar la documentación necesaria en caso de ser requerida durante algún operativo de revisión.

¿Cuál es la multa por incumplir el Hoy No Circula?

No respetar el programa puede derivar en sanciones económicas importantes. Durante 2026, las multas por violar el Hoy No Circula equivalen a entre 20 y 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), de acuerdo con los reglamentos de tránsito vigentes.

Además de la sanción económica, el vehículo puede ser remitido al depósito vehicular, lo que genera gastos adicionales por arrastre y estancia.

Las autoridades ambientales recuerdan que el programa opera de forma permanente en la Zona Metropolitana del Valle de México y puede modificarse temporalmente cuando se activa una contingencia ambiental por ozono o partículas contaminantes.

Por ello, antes de salir de casa este martes 16 de junio de 2026, es recomendable consultar los avisos oficiales de la Comisión Ambiental de la Megalópolis y confirmar si existen cambios extraordinarios en las restricciones vehiculares. Mantenerse informado ayudará a evitar multas y contribuirá a mejorar la calidad del aire en la región.