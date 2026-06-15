Clima CDMX y Edomex 16 de junio de 2026: prevén lluvias, tormentas eléctricas y ambiente fresco

Conagua alerta por lluvias en CDMX y Edomex este 16 de junio de 2026. IA

Los habitantes de la Ciudad de México y del Estado de México deberán prepararse para una jornada con condiciones meteorológicas variables este martes 16 de junio de 2026. De acuerdo con los pronósticos emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), persistirá el potencial de lluvias durante la tarde y noche, acompañadas de descargas eléctricas y posibles rachas de viento.

La temporada de lluvias continúa activa en el centro del país debido al ingreso constante de humedad proveniente del océano Pacífico y el Golfo de México, así como a la presencia de canales de baja presión que favorecen la formación de nubes de tormenta.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los avisos meteorológicos y tomar precauciones ante posibles encharcamientos, caída de ramas y reducción de visibilidad en vialidades.

¿Cómo será el clima este martes 16 en la Ciudad de México?

Para la Ciudad de México se espera un ambiente fresco durante las primeras horas del día, con temperaturas mínimas de entre 12 y 14 grados Celsius.

Durante la tarde, el ambiente será templado a cálido, alcanzando temperaturas máximas cercanas a los 24 o 26 grados. Conforme avance la jornada aumentará la nubosidad y crecerá la probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos, principalmente en las zonas sur, poniente y áreas altas de la capital.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas por actividad eléctrica y rachas de viento que superen los 40 kilómetros por hora en algunos puntos de la ciudad.

Protección Civil recomienda evitar transitar por zonas inundables y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

¿Qué condiciones se esperan en el Estado de México?

En el Estado de México el panorama será similar, aunque las lluvias podrían ser más intensas en municipios ubicados en las zonas montañosas y del valle de Toluca.

Durante la mañana predominará un ambiente fresco y bancos de niebla en algunas regiones elevadas. Por la tarde se prevén lluvias moderadas a fuertes, especialmente en municipios del poniente, norte y centro de la entidad.

Las temperaturas máximas oscilarán entre los 20 y 24 grados Celsius en la mayoría de los municipios, mientras que en zonas altas el ambiente continuará siendo fresco durante gran parte del día.

¿Qué recomendaciones emiten las autoridades por las lluvias?

Las autoridades federales y estatales recomiendan:

Portar paraguas o impermeable.

Mantener limpias coladeras cercanas a viviendas.

Evitar cruzar corrientes de agua.

Conducir con precaución ante pavimento mojado.

Mantenerse informado mediante Conagua, SMN y Protección Civil.

El pronóstico del clima puede presentar actualizaciones durante el día conforme evolucionen los sistemas meteorológicos. Por ello, la recomendación principal es consultar los reportes oficiales antes de salir de casa y tomar previsiones para evitar afectaciones por lluvia en la Ciudad de México y el Estado de México este 16 de junio de 2026.