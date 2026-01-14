Lluvia de audiencias clave en EE UU en el primer semestre de 2026: aquí las fechas

En el primer semestre de este año varios procesos penales iniciados en cortes de Estados Unidos por casos de narcotráfico y narcoterrorismo tendrán audiencias clave en las que podrían resolverse sentencias en contra de los procesados; avanzar en las negociaciones entre las partes; o alistar la ruta hacia los eventuales juicios.

Se trata de casos en los que la mayoría de los imputados de alto nivel son jefes o aliados clave de grupos de la delincuencia organizada mexicanos que fueron extraditados o expulsados desde México hacia los Estados Unidos. Pero a ello también se suman ya casos de alto impacto como el del expresidente de Venezuela, Nicolas Maduro.

Además, también podría haber avances importantes en el proceso penal iniciado en contra de Naason Joaquín y otros líderes de la iglesia de la Luz del Mundo acusados de explotación sexual y crimen organizado.

A continuación, se enlistan de forma cronológica las audiencias que ya están programadas para llevase a cabo en los siguientes meses en las cortes federales de Nueva York, Washington D.C. y Chicago.

Enero 21

Caso Abigael González Valencia “El Cuini”

González Valencia es considerado por los Estados Unidos una de las pizas claves en el fortalecimiento del Cartel Jalisco Nueva Generación, y en las millonarias operaciones de lavado de dinero que sostienen sus operaciones de narcotráfico. Además, es cuñado de Nemesio Oseguera “El Mencho”, líder máximo de ese cartel considerado por el gobierno estadounidense como un grupo terrorista.

“El Cuini” regresará a la corte federal en Washington el 21 de enero a la s9:30 de la mañana para una audiencia de seguimiento de su proceso. Será la primera oportunidad en que las partes podrán anunciar si hay pláticas para una posible negociación y acuerdo de culpabilidad, o si e proceso sigue en preparación para un juicio.

Marzo 12

Caso Naason Joaquín García

El 12 de marzo vuelve a la corte federal en Manhattan Naason Joaquín García, líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, y quien se encuentra acusado por el Departamento de Justicia de haber liderado una red internacional de explotación sexual y laboral en su beneficio y de sus aliados.

El proceso penal iniciado en contra del presunto líder criminal se ha enfrascado en los últimos meses en la inconformidad de su defensa por la protección o datos que los fiscales han puesto sobre la identidad de denunciantes. Se prevé que en la audiencia de marzo se continúe con esta revisión y los siguientes pasos de un proceso que, por ahora, va encaminado al juicio.

Marzo 17

Servando Gómez Martínez

El exlíder de La Familia y Los Caballeros Templarios, Servando Gómez Martínez “la Tuta”, tendrá su segunda audiencia de revisión del proceso penal abierto en su conta por narcotráfico el 17 de marzo en la corte federal de Manhattan, Nueva York. En este caso es probable que se presenten avances de una potencial acuerdo entre las partes de cara a una declaración de culpabilidad y evitar el juicio.

Marzo 17

Caso Nicolas Maduro

En la misma corte y día que comparecerá “La Tuta”, también lo hará el expresidente de Venezuela Nicolas Maduro Moro, y su esposa Cilia Flores, para la primera audiencia de seguimiento del proceso penal abierto en contra e ambos por cargos de narcoterrorismo.

En dicha sesión se prevé que se revise cómo va la entrega inicial de pruebas de parte de los fiscales a la defensa para que preparen su estrategia y, de ser el caso, podrían analizarse algunas mociones que el abogado defensor Barry Joel Pollack anunció que presentaría estas semanas.

Marzo 19

Caso Rafael Caro Quintero

Rafael Caro Quintero es uno de los procesos estrella que el Departamento de Justicia del presidente Trump impulsa con mayor ímpetu, debido a que al capo mexicanos e le ha acusado del secuestro y homicidio del exagente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarera. Ello sumando a los cargos de narcotráfico y lavado que pesan en su contra.

En la última audiencia del caso realizada el año pasado en la Corte de Brooklyn. Nueva York, los fiscales y defensores lograron acordar que se relajaran las medidas de incomunicación y aislamiento que pesaban sobre el procesado. También se anunció que el gobierno no buscaría la pena de muerte en contra del procesado.

Sin embargo, al menos hasta el momento no se ha deslizado la posibilidad de algún acuerdo que evite el juicio. En la audiencia del próximo 19 de marzo se revisará si el proceso sigue encaminado a un juicio que, de ser el caso, podría arrancar antes de que acabe el año.

Abril 13

Caso Ismael “El Mayo” Zambada

Ismael Zambada García, uno de los líderes históricos y máximos del Cártel de Sinaloa, regresará el 13 de abril a la Corte de Brooklyn, Nueva York, para una audiencia en la que, si las condiciones lo permiten, el juez Brian Cogan podía imponerle la condena correspondiente luego de que el capo ya se declaró culpable el año pasado de múltiples delitos de tráfico de drogas, crimen organizado y lavado de dinero. Con alta probabilidad dicha sentencia será de cadena perpetua.

Si para ese momento las partes no han aportado la información necesaria para que el juez pueda dictar la sentencia correspondiente, o si hay algunos aspectos pendientes por resolver, en dicha audiencia podrían tratarse estos temas, así como la definición de una nueva audiencia para el dictado de sentencia.

Abril 17

Caso Antonio Oseguera Cervantes

Antonio Oseguera Cervantes conocido como “Tony Montana”, uno de los líderes del CJNG, y hermano de “El Mencho”, regresará a la corte federal en Washington D.C. el próximo 17 de abril para una audiencia de revisión del proceso penal en su contra.

En este caso existen altas probabilidades de que las partes alcancen un acuerdo luego de que los abogados de Oseguera Cervantes le han recomendado ya a su cliente aceptar diversas condiciones impuestas por los fiscales y evitar, con ello, el riesgo de recibir una cadena perptua tras un juicio.

Abril 28

Caso Vicente Carrillo Fuentes “El Viceroy”

Vicente Carrillo, histórico líder del Cartel de Juárez, comparecerá el 28 de abril en la corte de Brooklyn para una audiencia en la que podría anunciarse un acuerdo entre sus abogados y la fiscalía para evitar el juicio, e incluso podría darse una declaración de culpabilidad del procesado.

Lo anterior luego de que en la audiencia de seguimiento del proceso que ya tuvo lugar este año, las partes anunciaron que están trabajando en alcanzar una posible salida alterna que evite el juicio.

Mayo 1

Caso hermanos Treviño Morales

Los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, alias Z-40 y Z-42, volverán a comparecer ante la corte federal en Washington en mayo para el seguimiento del proceso penal abierto en su contra por cargos de delincuencia organizada y narcotráfico.

A diferencia de otros procesos, aquí las partes no han mostrado hasta ahora ninguna voluntad de negociar alguna salida alterna. Por el contrario, los hermanos Treviño han desembolsado recursos importantes para contratar a diversos litigantes como defensores que tienen experiencia en casos de alto nivel, entre los que figuran exabogados de El Chapo.

Si el cos continua por esa ruta es probable que a finales de este año o principios de 2027 el proceso escale a la fase de juicio con jurado.

Junio 1

Caso Joaquín Guzmán López

El hijo menor del capo Joaquín “El Chapo” Guzmán e integrante del grupo de “Los Chapitos”, Joaquín Guzmán López, cerró el año pasado un acuerdo con los fiscales estadounidenses en la que aceptó declararse culpable de los delitos que se le imputaban y, a su vez, volverse testigo colaborador.

En ese contexto el próximo 1 de junio se realizará en la corte federal de Chicago la primera audiencia de preparación de sentencia en la que se revisará si ya hay condiciones para que la jueza imponga una condena o, si las partes continúan trabajando en la preparación de los datos y documentos para ello.

Julio 10

Caso Ovidio Guzmán López

El otro hijo de El Chapo e integrante de Los Chapitos procesado en Chicago, Ovidio Guzmán López, tendrá una audiencia el próximo 10 de julio en la que exista una alta probabilidad de que la jueza Sharon Coleman le imponga la sentencia correspondiente tras haberse declarado culpable el año pasado.

Lo anterior depende de que los fiscales estadounidenses terminen de elaborar la recomendación de sentencia que consideren apropiada tras valorar la información, datos y compromisos que Guzmán López aceptó proporcionar tras convertirse en testigo colaborador.

En caso de que en ese momento las condiciones no estén listas se ajustaría una nueva fecha, aunque es casi un hecho que esa sentencia se impondrá antes de que acabe este año.

