Alerta por frío en CDMX: estas alcaldías bajarán a 4°C este 17 y 18 de diciembre

La Ciudad de México activó la alerta por bajas temperaturas ante el descenso del termómetro previsto para la madrugada y amanecer del 17 y 18 de diciembre, cuando varias alcaldías podrían registrar temperaturas de hasta 4 grados Celsius.

Autoridades de Protección Civil llamaron a la población a tomar precauciones, especialmente con niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del jueves 18/12/2025 en las demarcaciones: @AlcMilpaAlta y @XochimilcoAl.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/Hraezc2frH — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) December 17, 2025

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, el ingreso de aire frío y cielos despejados durante la noche favorecerá un enfriamiento marcado, principalmente en zonas altas y periféricas de la capital.

Alcaldías que registrarán temperaturas entre 4 y 6°C

Cuajimalpa

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

Magdalena Contreras

Álvaro Obregón

Las autoridades capitalinas activaron la Alerta Amarilla y Naranja por frío, lo que implica el refuerzo de medidas preventivas y difusión de recomendaciones a la ciudadanía. Entre los principales riesgos asociados a estas condiciones están la hipotermia, las infecciones respiratorias y los accidentes domésticos por el uso inadecuado de calentadores o anafres.

⚠️ Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del jueves 18/12/2025 en @TlalpanAl.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/99JL2NiB6E — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) December 17, 2025

Protección Civil recomienda abrigarse adecuadamente, usar varias capas de ropa, cubrir cabeza, manos y cuello, así como evitar cambios bruscos de temperatura. También se pide no dormir con braseros, velas o estufas encendidas dentro de espacios cerrados, ya que representan un alto riesgo de intoxicación por monóxido de carbono.

En el caso de personas en situación vulnerable, se sugiere mantenerlas en espacios cerrados y bien ventilados, ofrecer bebidas calientes y acudir a un centro de salud ante cualquier síntoma de alarma como dificultad para respirar, fiebre persistente o escalofríos intensos. Para quienes trabajan al aire libre o salen temprano de casa, la recomendación es extremar cuidados durante las primeras horas del día, cuando el frío es más intenso.

Finalmente, las autoridades pidieron mantenerse informados a través de canales oficiales, ya que las condiciones meteorológicas pueden cambiar y podrían activarse nuevas alertas si el descenso de temperatura se intensifica. La temporada invernal apenas comienza y el frío podría mantenerse durante los próximos días en la capital del país.