Declaración de inmuebles en CDMX viola el derecho a propiedad privada: Jorge Sepúlveda

El 27 de diciembre se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México una reforma al código fiscal que impone nuevas obligaciones a los propietarios de inmuebles, solo las que sean casa habitación con un valor de 4 millones 500 mil pesos tienen que declarar cuál es el estado del lugar, lo cual es una violación al derecho a la propiedad privada que se conserva en el articulo 27 de la Constitución, así lo dijo el abogado litigante, Jorge Sepúlveda, en entrevista con Carlos Loret de Mola.

“Estuve buscando, no encontré cuál es la motivación de esto, me interesa, por qué tendremos que declarar habitantes, muebles, inmueble, que uso le doy, evidentemente sobrepasa autoridad, puede establecer obligaciones, como no establecer un comercio, pero sí creo que esto ya está rayando en área jurídica”

#AsíLasCosasConLoret | @JJSepulvedaG, primer vicepresidente de la @BMA_Abogados



📌Todo inmueble en #CDMX cuyo valor catastral que sea superior a 4 millones 500 mil pesos deberá presentar un informe al gobierno del “estado que guarda su patrimonio”, de no hacerlo habrá multas de… pic.twitter.com/N7e8HCwF4c — W Radio México (@WRADIOMexico) February 20, 2025

Sepúlveda informó que el índice de venta de inmuebles se encuentra en el lugar 30 en la Ciudad de México de acuerdo con informes del Gobierno de la capital, no hay plusvalía, estas obligaciones afectará a los propietarios y llegará al último lugar de la tabla ocasionando falta de inversión, “tendrán que invertir en otros estados”.

TE PUEDE INTERESAR: Programa de regularización territorial 2025: Obtén así el título de propiedad y escritura en CDMX

El abogado litigante dio a conocer que esta medida ya es oficial, lo que estaba pendiente era la implementación del formato en virtud del cual se tendrá que declarar, si el objetivo es recaudatorio es un tema con Tesorería o Hacienda, en caso de rentar inmueble y no se paguen impuestos declarar ingresos.

Síguenos en Google News y encuentra más información