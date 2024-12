Mario Vázquez interpondrá denuncia por amenazas por agresión en el Senado

“El día de ayer contestando a una pregunta y un comentario que hizo el senador Murat de Oaxaca señalaba que no es ningún merito tener a Yunes como senador de la República cuando ellos lo cooptaron, amenazaron y al final de cuentas cedió. Dije la expresión literal y como a la hora me di cuenta del efecto que había surtido ese comentario”.

En entrevista con Carlos Loret de Mola, el senador del Partido Acción Nacional (PAN), Mario Vázquez, informó que presentará una denuncia con la finalidad de que quede como antecedente “por lo que pueda ocurrir” debido a las amenazas no para que sea de carácter jurídico, “no lo van a lograr porque vamos a seguir defendiendo la causa que es parte de nuestro trabajo”.

No me van a intimidar, ni callar. Defenderé siempre a México y Chihuahua. Denunciaré las amenazas y agresiones porque debe quedar constancia, pero el diálogo debe prevalecer. #NoALaViolencia — Mario Vázquez Robles (@MarioVzqzR) December 6, 2024

Vázquez dijo que recibió en su escaño al presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Adán Augusto López, “como jefe de la pandilla” junto a Miguel Ángel Yunes Márquez quejándose y exigiendo con palabras antisonantes se disculpara, “que me saliera para arreglar las cosas afuera… Yo pensé todo quedaría en palabra, eventualmente si se abalanzo Adán Augusto pretendiendo golpearme, hay video… otro senador de Morena que se apellida Salazar alcanzó a tomar del saco a Enrique Vargas que entró a buscar paz”.

“Me parece irracional, perdieron la compostura, se exhibieron como trogloditas, como gente que no acepta que la política es el medio para redimir problemas, quieren intimidar, no nos vamos a dejar intimidar, yo voy a seguir defendiendo posiciones políticas en defensa de la República, en defensa de México y la libertad, señalando, se han apropiado del Poder Judicial, es un atropello esta farsa de elección de jueces, magistrados y ministros, lo voy a seguir diciendo aunque no les guste”.

Hago responsable por mi seguridad y la de mi familia a los senadores Adan Augusto López Hernández y Miguel Ángel Yunes Márquez luego de las agresiones físicas y verbales, así como de las amenazas sufridas en mi escaño durante la sesión de este jueves 05 de diciembre del 2024. pic.twitter.com/a1I6HklgT7 — Mario Vázquez Robles (@MarioVzqzR) December 6, 2024

El senador del PAN al ser cuestionado si se arrepiente de lo que dijo señaló que ofrecería una disculpa si se hubiera dado en el debate y ellos se lo hubieran pedido, “lo hubiera considerado… pero no de esa manera, lo que yo exprese fue en mi turno, en el momento que me tocaba hablar, se me concedió la palabra por parte del presidente, ellos llegaron una hora después… echando madres, diciendo que me iban a partir la madre, Adán Augusto y Yunes y eso es inaceptable”, concluyó.

