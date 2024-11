Delia Quiroa, madre buscadora, asegura que elección judicial es una simulación

La vocera del Colectivo Nacional de Víctimas Diez de Marzo y la Unión de Colectivos de Madres Buscadoras en Tamaulipas, Delia Quiroa, se inscribió a la convocatoria para la elección judicial que se realizará en 2025. En entrevista con Karla Santillán, dijo que el motivo es porque no confía en el proceso y aseguró que es una simulación y quiere documentar cómo será el procedimiento para confirmar si van a dejar llegar a las personas “que valen la pena ocupar el lugar para impartir justicia”.

“No lo digo por mí sino por muchos trabajadores del Poder Judicial que se inscribieron… Yo no estoy de acuerdo con la reforma judicial, no estoy de acuerdo como se hizo, sabíamos que debía haber una reforma, pero no de esta manera, es más que nada para demostrarle que la gente que sabe hacer bien las cosas no va a llegar, van a llegar puras personas impuestas, se va a tener mano negra y eso es lo que vamos a estar viendo, quiero ir documentando para que la gente lo vea y así los mexicanos abran los ojos”.

Según Quiroa se inscribió a la convocatoria para defender a las personas que han sufrido de violaciones de derechos humanos, “para hacer lo correcto” y si se da la oportunidad se enfocará en el bien común para defender a las víctimas del Gobierno, “principalmente tratar de arreglar las cosas lo antes posible sin tanta afectación”.

La vocera del Colectivo Nacional de Víctimas Diez de Marzo y la Unión de Colectivos de Madres Buscadoras en Tamaulipas detalló que se inscribió el último día y “batalle mucho, los archivos pesaban no es tan fácil… no fue como dijeron, un proceso fácil”, como aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia.

Sobre el acuerdo de paz que impulsó entre organizaciones criminales y autoridades informó que no lo han querido firmar, solamente colectivos y víctimas, “es algo que se tiene que hacer”, y planteó que tiene que haber una justicia transicional, las paces con los agresores es parte de una reparación del daño “al final de cuentas lo que nos interesa es conocer la verdad y el paradero de nuestros familiares, es necesario que haya una paz… se están peleando entre ellos yo me he dado cuenta que quien propicia esta guerra es la autoridad, la autoridad los hace pelear entre ellos… es responsabilidad de nuestro gobierno brindarnos nuestra seguridad”, concluyó Quiroa.

