Morena se transformó en todo aquello que juraba combatir, dice Jorge Romero

Personajes del Partido Acción Nacional (PAN) acudieron ante la Fiscalía General de la República (FGR) para denunciar a la senadora morenista Andrea Chávez por 15 delitos, entre ellos lavado de dinero y defraudación fiscal.

En entrevista para Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, señaló que lo que hizo la senadora fue ilegal, que incurrió en un acto anticipado de campaña.

“Se transformaron en todo aquello que juraban combatir… Ellos decían que no podías ir en helicóptero, que no podías comprarte Lamborghinis, que no podías cerrar un museo para una boda, y eso es lo que han hecho ellos en menos de un año”.

— Jorge Romero