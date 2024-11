Extinción de IFT genera incertidumbre para inversiones que podrían frenarse: Ernesto Piedras

Ante la desaparición de órganos autónomos, el director The Competitive Intelligence Unit, Ernesto Piedras informó en entrevista con Carlos Loret de Mola que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) pudo construirse de otra manera pero su extinción genera incertidumbre principalmente para las inversiones que tal vez podrían frenarse, “hay expresiones de empresas que dicen que esperarán que sucede, el corpus institucional, legal, regulatorio pero el sector no amerita sentarse”, se requiere de mayor banda ancha y equipos más potentes.

“Tal vez es buen momento de hacer un corte de caja regulatorio del Instituto que antes fue COFETEL, diez años después el sector cambia tecnológicamente, los consumidores son más de 150 millones de usuarios de líneas en el país, puede ser momento para hacer una actualización regulatoria pero no de esta manera”.

Piedras dijo que la tecnología y los hábitos cambian y se necesita una transformación en la regulación, una actualización a nivel mundial en órganos reguladores, muchas personas ya no consumen la señal abierta, ya no ven la televisión de paga, utilizan plataformas, las nuevas generaciones necesitan regulación de banda ancha, se requieren empresas tecnológicas grandes como en Estados Unidos y la Unión Europea, “pero no tienen que destruir la institución para actualizarla”.

El director The Competitive Intelligence Unit señaló que el sector si no tienen un órgano regulador el mercado tiende a la concentración absoluta, “si no hay concentración se llama monopolio”, el IFT ayudó a mejorar la banda ancha, a que existiera mayor competencia en el mercado con operadores internacionales.

La tecnología pareciera no tener nacionalidad, todos la usan, “sin satélites están fuera del planeta”, se necesita la conectividad, “hoy se hacen revoluciones volteando a ver el celular… las redes sociales inmediatamente llevan mensajes al último rincón del planeta”, por eso necesitamos instituciones, leyes y regulaciones porque está en riesgo la opinión pública, ese tipo de órganos necesita independencia técnica, debe ser autónomo a la voluntad del Gobierno, “si no hay territorio de riesgo, el espectro puedes apagar la fibra óptica”, puntualizó.

Sobre el ajuste en la reforma a órganos autónomos para respetar el T-MEC dio a conocer que el cambio repentino en cuestión de horas pareciera si salvarlo, “la carta de negociación de Estados Unidos y Canadá dijo aguas te vamos a evaluar para ver si queda en el grupo de Norteamérica”, finalizó Piedras.

