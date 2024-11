Corruptela y nepotismo en INAI… no hay riesgo de inestabilidad: Sheinbaum

Negó la presidenta Claudia Sheinbaum, algún riesgo de inestabilidad ante la desaparición de organismos autónomos, ello después que la Cámara de Diputados aprobara en lo general la desaparición de siete entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI).

Tras ser cuestionada al respecto durante la mañanera, la primera mandataria sacó de inmediato información que dijo, muestra casos como la existencia de aviadores que reflejan corruptela y nepotismo que existe en el INAI y del que señaló, no se hablaba por quienes ahora lo defienden.

“Desde 2018 trabajadoras y trabajadores han denunciado que altos mandos de línea les exigen a la quincena entre 10 y hasta 60 por ciento de sus sueldos… ah pero eso no era problema para la estabilidad del país, también se detectó personal que no labora directamente en las oficinas del INE… nepotismo, auditoría forense descubrió lazos de parentesco desde padres, hijos, hermanos, primos, tíos, esposos, incluso omitiendo requisitos para poder ocupar diversos cargos, la auditoría también documentó que los siete comisionados entre ellos los cuatro que se mantienen vigentes habrían incurrido en gastos indebidos relacionados con pagos de comidas, desayunos, viajes al extranjero y al interior del país así como el manejo de la tarjeta corporativa American Express para ir a centros nocturnos, ya no lo puso Paulina pero yo lo puedo decir”.

Detalló que, con su extinción, se generarán mecanismos de obligatoriedad de transparencia de todas las secretarías en donde fácilmente la ciudadanía pueda revisar las funciones, el gasto, todo lo que hace el Gobierno de México. Sheinbaum Pardo criticó que la denominada “comentocracia”, que habla del riego ante la desaparición de los organismos autónomos.

“La desaparición del INAI como organismo autónomo, lo que hace es acabar con esto, pero las funciones se incorporan a la Secretaría Anticorrupción y los datos personales se van a resguardar y vamos a generar mecanismos de obligatoriedad de transparencia, de todas las secretarías en donde fácilmente la ciudadanía pueda revisar las funciones, el gasto, todo lo que hace el Gobierno de México”.

Reiteró que, con la desaparición del INAI, se sigue garantizando la transparencia, rendición de cuentas, y protección de datos personales, sin que se gasten mil millones de pesos que se daban para ello.

Síguenos en Google News y encuentra más información