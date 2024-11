¿Qué significa que Infonavit “congele” créditos y para quiénes aplica?

Durante la mañanera del lunes 11 de noviembre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, junto al director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), Octavio Romero Oropeza, anunciaron que a partir de esa fecha, se congelarán 2 millones de créditos de vivienda en México.

Esta decisión se debe a que las mensualidades aumentan mucho para aquellos créditos hipotecarios en la modalidad de Veces Salarios Mínimos, debido a la inflación.

Durante la conferencia matutina se mencionó el caso de un acreditado que adquirió una vivienda de 249 mil 265 pesos en VSM, y que debido al pago de intereses o el incremento al salario mínimo, terminaría pagando, tras 30 años, hasta un millón 383 mil 45 pesos. Casi cinco veces lo del préstamo inicial.

De este modo, para evitar que la deuda de INFONAVIT de los acreditados aumente mes con mes y se vuelva “impagable”, los créditos se congelarán. Lo que significa que las mensualidades registradas hasta este lunes 11 de noviembre quedarán fijas.

“Los créditos que aún están en VSM no tendrán actualizaciones futuras. Con esto el saldo de los créditos ya no se actualizarán, ayuda a las familias y tiene un impacto en las finanzas del Infonavit, pues los saldos de cartera vencida ya no seguirán creciendo”, indicó el director del Instituto.

¿Quiénes aplican para congelar su crédito INFONAVIT?

Las personas que se verán beneficiadas, serán aquellas que hayan sacado sus créditos antes del 2013 y estén bajo la modalidad de “Veces Salarios Mínimos”.

De los 2 millones de créditos congelados, 500 mil recibirán automáticamente una disminución en su tasa de interés o en el saldo, lo que reducirá su pago mensual. Para el millón y medio de derechohabientes restantes, el Infonavit invita a acudir a los Centros de Servicio para consultar los beneficios adicionales disponibles.

Para conocer los beneficios y más sobre el programa, los acreditados podrán hacer su consulta a partir del 18 de noviembre a través de su cuenta de Mi Infonavit.

Asimismo, Octavio Romero Oropeza adelantó que en próximas semanas propondrán un beneficio adicional para otros 2 millones de créditos otorgados entre 2014 y 2020.