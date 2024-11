Preshow LOS40 Music Awards Santander 2024

El Preshow de LOS40 Music Awards Santander 2024 ha comenzado, la alfombra roja recibe a los rostros más conocidos de la emisora en España y Latinoamérica.

El evento se realiza sin fines de lucro y busca recaudaciones de los asistentes para poder ayudar a las personas afectadas por el huracán Dana LOS40 Music Awards Santander 2024 es un evento solidario con los afectados por la DANA, así que podrás comprar una entrada simbólica de la fila cero solidaria hasta el 15 de noviembre.

Los ganadores 2024

Mejor Artista:

Teddy Swims

Mejor Canción:

Benson Boone por ‘Beautiful Things’

Mejor Artista Revelación:

Benson Boone

Mejor Grupo en directo:

Coldplay

Mejor Álbum:

Teddy Swims por ‘I’ve tried everything but therapy’

Ganadores de LOS40 Music Awards Santander 2024 en categoría Global Latina

Artista o Grupo Revelación:

Kapo

Mejor Gira o Concierto:

Maluma por ‘Don Juan World Tour’

Mejor colaboración:

Enrique Iglesias y María Becerra por ‘Así es la vida’

Mejor Álbum:

Myke Towers por ‘La pantera negra’

Mejor Vídeo Musical:

Rauw Alejandro por ‘Touching the sky’

Mejor Artista Urbano:

Myke Towers

Mejor Colaboración Urbana:

Myke Towers y Bad Gyal por ‘Mi Lova’

Mejor Artista Latino:

Rauw Alejandro

Mejor Artista o grupo en directo:

Manuel Turizo

Mejor Canción Latina:

Emilia y Tini por ‘La original’

Ganadores de LOS40 Music Awards Santander 2024 en categoría España

Categoría España de Mejor Canción:

Ana Mena por ‘Madrid City’

Mejor Canción Urbana:

Saiko por ‘Bad Gyal’

Mejor Álbum:

Abraham Mateo por ‘Insonmio’

Mejor Colaboración:

Marlon y a Álvaro de Luna por su temazo ‘Olvidé olvidarte’

Mejor Vídeo Musical:

Vicco por ‘Engatusao’

Mejor Artista Urbano:

Bad Gyal

Mejor Artista o Grupo Del 40 al 1:

Beret

Mejor Artista:

Lola Índigo

Mejor Artista o Grupo ‘LOS40 Summer Live’:

Adexe y Nau