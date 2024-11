Dan de alta a Melanie, la joven agredida por su novio en Tamaulipas: Esto es lo que sabemos

Melanie Barragán, la joven que fue brutalmente golpeada por su novio en Ciudad Madero, Tamaulipas, fue dada de alta este jueves 1 de noviembre del Hospital General Regional 6, informó el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Un cirujano plástico operó el ojo izquierdo de la joven, que quedó comprometido luego que su novio Cristian “N” la golpeó en una fiesta de Halloween durante la noche del 31 de octubre frente a Danna, quien defendió a su amiga Melanie en un acto de valentía que se ha reconocido en redes sociales.

El IMSS informó que la joven ya se encuentra en casa después de presentar mejoría tras una cirugía reconstructiva. Ampliar

Su agresor sigue prófugo

Se cumplió una semana de la agresión a Melanie y su presunto agresor Cristian de Jesús Rojas sigue prófugo..

La Fiscalía de Tamaulipas llevó a cabo un cateo en la casa del sujeto que golpeó brutalmente a Melanie afuera de una fiesta en la colonia Revolución Verde de Ciudad Madero, hecho que quedó grabado en las cámaras de seguridad del lugar.

Aunque el inmueble aparentaba estar vacío, las autoridades colocaron sellos de clausura en el domicilio del fraccionamiento Villas de Altamira, señalando que se aseguraba como parte de una investigación en curso.

Mientras tanto, se mantiene la recompensa de 200 mil pesos por información que lleve a la captura de Cristian “N”.

Cristian de Jesús Rojas Martínez está identificado como el presunto agresor de Melanie. Se ofrece una recompensa de 200 mil pesos por información que lleve a su captura. / Fiscalía de Tamaulipas Ampliar

Ofrecen regalos a amiga de Melanie

Danna Paola, quien intervino para defender a Melanie de la golpiza de su novio, se llevó los aplausos en redes por no dudar en intervenir, sin importarle el riesgo que estaba asumiendo.

Los comentarios destacan que ese acto evitó que Melanie sufriera lesiones aún más graves e incluso que fuera víctima de feminicidio.

Por ello, numerosos establecimientos le han ofrecido todo tipo de regalos como reconocimiento, entre ellos viajes, a los que respondió de esta manera:

“Hola muchas gracias por lo que me están ofreciendo locales y más gente, pero me da pendiente de que yo acepte esto y me vean disfrutando mientras mi amiga aún se encuentra internada, no me gustaría que se malinterpretara”.

