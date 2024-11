El ministro Pérez Dayán traicionó al Poder Judicial: Colectivo 41

Al inclinar la balanza para no votar a favor del proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá que buscaba invalidar parte de la reforma judicial, en lo referente a la elección de jueces y magistrados, y eliminar la figura de jueces sin rostro, el ministro Pérez Dayán traicionó los principios que juró defender, consideraron los integrantes del Colectivo 41 de Jueces y Magistrados.

En lo que fue la 11ª conferencia contra mañanera del Poder Judicial, a donde todos los magistrados que participan en ella acudieron a la misma, vestidos de negro por considerar que ayer se murió la democracia y el Poder Judicial, el magistrado Rogelio Alanís García con voz entrecortada por la frustración y el coraje señaló que el ministro Pérez Dayán contribuyó este martes a la desaparición de la democracia.

“Hay traición cuando alguien debe lealtad a alguien o a otra persona o algo unas ideas y falla a esa lealtad y les es leal; el ministro Pérez Dayán así como todos nosotros protestamos es decir juramos guardar y hacer guardar la Constitución es la Constitución de una república federal y democrática a eso le debía lealtad y la juró levantó su mano y juró lealtad a esa constitución y ayer votó contra la República contra la democracia y contra la federalidad ¿por qué contra la federalidad?, porque esta reforma destruye todos los poderes judiciales de los estados se mete al propio sistema de división de poderes de los estados también destruyó la democracia porque sin división de poderes no es posible la democracia y la República porque sin división de poderes no hay República”, advirtió el magistrado Alanís García.

Por su parte, el magistrado Juan José Olvera López criticó el llamado “Plan B” que dijo tener listo la Presidenta Sheinbaum en caso de un fallo negativo de la Corte, para castigar a los ministros eliminando su haber de retiro, al señalar que hubo coacción en ello.

“Lo dijo claramente en la mañana. ¿Qué tipo de acciones son estas? Son amenazas claras sobre una afectación en los derechos adquiridos como juzgador, por si no votan como la parte demandada en este juicio. Estimaba que era lo correcto. Esta es otra que no estamos especulando, se dijo hace un rato. Se está reconociendo que se estaba construyendo el proceso de sanción para los jueces que no votaran, como finalmente lo hicieron los cuatro ministros que votaron por la improcedencia y que terminaron por impedir la decisión de fondo sobre la invalidez”, criticó el también integrante del Colectivo 41.

Olvera López agregó, sin embargo, que, aunque la SCJN decidió que no había suficientes votos para declarar la inconstitucionalidad de la reforma en materia de justicia, por lo que esta reforma es válida por el momento, sí puede ser impugnada en futuras acciones legales y aunque los partidos políticos que promovieron dichas acciones deben acatar esta decisión, están en curso juicios de amparo y acciones internacionales que buscan evaluar la constitucionalidad de la reforma. A pesar de la decisión de la Corte, el tema sigue abierto a impugnaciones en otros ámbitos, advirtió.

“Y claro ustedes dirán sí, pero perdieron, de acuerdo y esto que quede claro, esa decisión es firme hoy y debe ser acatada por los actores, pero también dejamos claro para los juicios de amparo que están en curso en múltiples tribunales de la República y por tratarse de una cuestión de constitucionalidad inédita inevitablemente terminarán en la suprema corte y para esa decisión en vía de juicio amparo se requiere solamente seis votos con esto queremos decir que se perdió por los actores esta acción de inconstitucionalidad. Pero están pendientes decenas o centenas de juicios de amparo en los que se hace el mismo planteamiento, para los que se requieren seis votos y siete ya dijeron que se puede hacer ese examen por la vía de los tribunales constitucionales”, advirtió Olvera López.

Por último el magistrado integrante del Colectivo 41 y de la JUFED anunció que ahora sus conferencias serán los lunes y los viernes salvo alguna situación extraordinaria que los obligue a volver a este espacio. Por lo pronto y por la cercanía de este viernes será hasta el próximo lunes cuando vuelvan a ofrecer su contra mañanera judicial.