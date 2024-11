No alcanzan votos en la SCJN, la reforma judicial continúa en pie

Por unanimidad de votos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desestimó las acciones de inconstitucionalidad que partidos políticos de oposición presentaron contra la reforma judicial.

Luego de que en la sesión, de poco más de cinco horas incluido un receso de una hora, este martes 5 de noviembre, los ministros de la SCJN no pudieron discutir a fondo el proyecto del ministro Alcántara Carrancá, y así la reforma judicial sigue viva con todos sus términos.

Sesión Pública del del Pleno de La Corte (SCJN) del 5 de noviembre 2024 https://t.co/sAFBIpmw36 — JusticiaTV (@JusticiaTV_MX) November 5, 2024

Por la mañana, y antes del inicio de la sesión, la ministra Norma Piña envió un mensaje a la nación y a sus pares donde donde subrayó, que “cualquiera que sea la decisión a la que arribemos será retomada por los libros de historia de nuestro país”.

“No es exagerado afirmar que cualquiera que sea la decisión a la que arribemos será retomada por los libros de historia de nuestro país. Es cierto que no son pocas las ocasiones en las que a la Suprema Corte le toca estudiar y resolver asuntos de superlativa dificultad y relevancia social. También es cierto que no son pocas las decisiones que desde aquí se toman y transforman la realidad de las personas”, puntualizó la ministra presidenta de la SCJN.

Hay que recordar que el proyecto del ministro Alcántara Carrancá buscaba invalidar la elección de jueces y magistrados por voto popular.

