Cuauhtémoc Blanco deja casi 4 mil millones desaparecidos en Morelos

El pasado 17 de julio dimos a conocer en Así las Cosas PM que el saliente gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, acumulaba casi 4 mil millones de pesos en observaciones por malos manejos de parte de la Auditoria Superior de la Federación (ASF). Ello como resultado de más de cien irregularidades y posibles hechos de corrupción detectados en su administración estatal.

Pese a ello la semana pasada el ahora diputado federal de Morena fue presentado como secretario de la Comisión Nacional de Presupuesto y Cuenta Pública de la LXVI Legislatura cuya misión, según la presidencia de dicha comisión, es “orientar de manera responsable y eficiente los recursos públicos”.

En su intervención durante su discurso al instalarse dicha comisión Blanco agradeció al expresidente López Obrador que hubiera canalizado más de dos mil 400 millones a Morelos cuando él fue gobernador y pidió a los otros legisladores dejar atrás diferencias políticas para priorizar el “bien de México”.

“Lo más importante es ayudar a nuestro país. Sabemos que hay muchas necesidades y todo lo vemos en las colonias, los barrios y los municipios. Y siempre hay que estar agradecidos. Como dijo la diputada del PRI ya lo pasado pasado. Hay que ver el presente. Hoy por hoy tenemos que vivir del presente. Y el presente es hoy”, dijo Cuauhtémoc.

En el pasado inmediato de Blanco están miles de millones en irregularidades que, en el presente, siguen sin ser solventadas. Como detallamos en julio, tan solo de la revisión de las cuentas públicas de 2019 a 2023 su administración en Morelos acumuló 3 mil 998 millones de pesos en recursos no solventados. A ello falta lo que se sume de 2024.

El monto fue resultado de 114 irregularidades graves detectadas en su gestión, la cifra más alta entre los nueve gobernadores que este año concluyen su administración. Los malos manejos incluyen potenciales desvíos en fondos federales destinados a acciones salud, educación y seguridad.

De acuerdo con los datos oficiales actualizados de la ASF, hasta la fecha estos recursos no han sido solventados. No obstante, la auditoría no ha presentado todavía ninguna denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por estos hechos para que se indague penalmente a la administración de Blanco y se deslinden responsabilidades.

Inseguridad y violencia, la otra herencia de Blanco

La gestión de Blanco no solo registró malos manejos en fondos destinados para seguridad, sino además dejó a su entidad en una crisis de violencia. En mayo en Así las Cosas PM dimos a conocer que el estado acarreaba un alza de asesinatos en 2024 superior al 60 por ciento.

Una revisión actualizada de la información relacionada con homicidios del Sistema. Nacional de Seguridad Pública muestra que la situación ha empeorado. De enero a septiembre de este 2024 Morelos acumula 1 mil 224 víctimas de homicidios y feminicidios. Si comparamos esa cifra con la del mismo periodo de 2018 (518 víctimas), que es un año antes de que arrancara el gobierno de Blanco, se trata de un incremento superior al 110 por ciento.

Para poner esto en proporción la tasa de asesinatos en Morelos este año hasta el corte de septiembre era de 62 personas asesinadas por cada cien mil habitantes, casi el doble de la de Guanajuato – estado señalado por el gobierno federal como foco rojo – que en 2024 registra una tasa de 37 homicidios por cada cien mil habitantes.

De mantenerse este ritmo, Morelos cerrará 2024 como la entidad con el mayor repunte de violencia homicida de todo el país.

Síguenos en Google News y encuentra más información