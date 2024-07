Gobernadores se van sin aclarar destino de más de 15 mil millones

En los próximos meses nueve gobernadores del país dejarán sus puestos para dar paso a los que resultaron electos en junio pasado. Y lo harán sin haber aclarado el destino de más de 15 mil millones de pesos de recursos federales que sus administraciones recibieron, pero que de acuerdo con auditoras oficiales fueron malversados y no han sido devueltos.

Ninguno de los que se van se salva de registrar algún nivel de irregularidades, pero el 75 por ciento de los recursos desaparecidos se concentran en solo tres administraciones: la de Cuitláhuac García en Veracruz, la de Cuauhtémoc Blanco en Morelos, y la de Sergio Salomón que heredó el cargo de Mario Barbosa en Puebla.

Los datos actualizados de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisados por Así las Cosas PM arrojan más de 500 irregularidades identificadas y no esclarecidas en las cuentas públicas correspondientes al periodo de gobierno de los mandatorios salientes.

Aunque algunos de los mandatarios salientes iniciaron sus periodos de gobierno entre agosto y diciembre de 2018, para este análisis se tomaron en cuenta solo las observaciones correspondientes al 2019 en adelante, que son los años completos dentro de las administraciones actuales.

En ese contexto, los gobiernos de Puebla, Veracruz, Morelos, Chiapas, Tabasco, Ciudad de México, Yucatán, Jalisco y Guanajuato – que es donde habrá cambio de gobierno - registran en el referido periodo observaciones que ascienden a un posible fraude al erario del orden de los 15 mil 658 millones 500 mil pesos.

Se trata de una cifra preliminar que probablemente ascenderá ya que las auditorías realizadas hasta la fecha solo abarcan una parte de 2023, por lo que aún falta lo que se observe en 2024, último año de estos mandatarios.

El monto de los malos manejos en estos estados equivale, por ejemplo, al total del fraude registrado en Segalmex durante la administración actual, o al triple de los malos manejos que se registraron en la Sedesol y Sedatu con el mecanismo de la Estafa Maestra.

En total los auditores identificaron 534 irregularidades en las referidas entidades de donde surge el monto de recursos observados. Se trata de subejercicios, pagos en exceso, pagos por bienes y servicios no comprobados, recursos transferidos a cuentas no autorizadas, entre otros. El problema es que, hasta la fecha, el destino del dinero no se ha acreditado ni tampoco ha sido devuelto.

Salomón, Cuitláhuac y Cuauhtémoc, focos rojos

De los nueve estados donde habrá elevo en el poder Ejecutivo hay tres que concentran el 75 por ciento de los recursos observados, mientras que los otros seos concentran el 25 por ciento restante.

La administración de Sergio Salomón en Puebla (que comprende también el periodo de Miguel Barbosa hasta su fallecimiento) lidera con cuatro mil 19 millones de pesos observados por los auditores que no han sido aclarados y tampoco devueltos. Ello como resultado de 69 irregularidades detectadas en el gasto de los recursos federales.

Casi con el mismo monto se ubica el gobierno de Cuauhtémoc Blanco en Morelos, que acumula hasta la fecha tres mil 998 millones 200 mil pesos como resultado de 114 irregularidades observadas en su gestión de los recursos federales.

Una cifra similar a la del gobernador Cuitláhuac García en Veracruz que heredará a su sucesora la tarea de aclarar el destino de tres mil 877 millones 200 mil pesos ejercidos de forma anómalo en su periodo. La ASF detectó en Veracruz 65 hechos de posible corrupción en el manejo de los recursos.

Lejos de esos montos, pero también con una cantidad considerable encontramos a Chiapas donde el gobernador Rutilio Escandón dejará un saldo de 1 mil 622 millones sin aclarar; mientras que en Tabasco la gestión compartida por Adán Augusto López y su relevo Carlos Merino deja 1 mil 520 millones en posibles desvíos y malos manejos.

Las dos entidades que siguen en la lista registran montos considerablemente menores, En Ciudad de México la gestión combinada de Claudia Sheinbaum y su relevo Martí Batres aún no ha aclarado donde quedaron 362 millones 700 mil pesos. En Yucatán, el gobierno de Mauricio Vila hereda un monto por aclarar de 178 millones 300 mil pesos.

El otro lado: los casi limpios

Los gobernadores salientes de Jalisco y Guanajuato son los que registran las cifras más bajas de montos observados por irregularidades. De hecho, ni aun sumando los posibles desvíos detectados por los auditores federales en ambos estados, se alcanzaría el 2 por ciento de lo registrado en Morelos o en Puebla.

El dato cobra relevancia si se toma en cuenta que se trata de dos de las entidades con mayor nivel de población y que, por ende, reciben montos más grandes de recursos federales.

En el caso de Jalisco la administración de Enrique Alfaro heredará irregularidades por 46 millones 600 mil pesos que faltan por ser esclarecidos; mientras que en Guanajuato la gestión de Diego Sinhué Rodríguez registra 32 millones 300 mil pesos sin aclarar de acuerdo con los registros de la ASF.

🚨#Expedientes: Gobernadores se van sin aclarar destino de más de 15 mil millones.Puebla, Morelos y Veracruz lideran desvíos



💥El monto de las irregularidades de lo nueve gobernadores salientes equivale a todo el fraude de #Segalmex o al triple de los presuntos desvíos en la… pic.twitter.com/flaxWPIiqN — Enrique Hernández Alcázar (@EnriqueEnVivo) July 18, 2024

En los siguientes meses 9 gobernadores concluirán sus administraciones y dejarán el paso a sus sucesores.



Pero no solo les heredarán el cargo, sino también MILES DE MILLONES DE PESOS desviados.



Los montos exactos, estado por estado, en unos minutos en @asilascosasWPM... pic.twitter.com/t7ak2aCaUs — Arturo Ángel (@arturoangel20) July 18, 2024

Síguenos en Google News y encuentra más información