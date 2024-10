Cher deslumbra en el regreso del Victoria’s Secret Fashion Show 2024

El Victoria’s Secret Fashion Show volvió a Nueva York tras una pausa de seis años y reunió a las modelos más destacadas de la industria en un evento lleno de glamour. Sin embargo, la gran sorpresa de la noche fue la participación estelar de Cher, quien, a sus 78 años, protagonizó uno de los momentos más memorables del show con una interpretación vibrante que puso a todos de pie.

Cher subió al escenario con un look completamente negro con detalles modernos que resaltaron su estilo único. La cantante californiana, reconocida por su larga carrera artística, eligió interpretar dos de sus éxitos más icónicos: Strong Enough y Believe.

Esta última canción fue la elegida para cerrar el desfile e hizo que su actuación se convirtiera en un momento inolvidable. Durante su presentación interactuó con varias de las modelos en la pasarela, incluidas Gigi y Bella Hadid, quienes la saludaron con entusiasmo.

Cher y Bella Hadid durante el evento que se celebró en Nueva York.

El show no solo destacó por las modelos que portaron las icónicas alas de la marca, sino también por los actos musicales que acompañaron la pasarela. Junto a Cher, la cantante surcoreana Lisa, del grupo BlackPink, y la emergente Tyla también aportaron su talento, consolidando una propuesta artística que elevó el desfile a otro nivel.

Previo al inicio del evento, Cher apareció en la alfombra roja junto a su pareja, el rapero Alexander ‘AE’ Edwards, con quien mantiene una relación desde 2022. A pesar de la diferencia de edad y algunas separaciones ocasionales, la pareja ha mantenido su romance y sigue siendo foco de atención en cada aparición pública.

Cher, a sus 78 años, es un ícono de la cultura pop.

La actuación de Cher en el Victoria’s Secret Fashion Show 2024 reafirma su capacidad para reinventarse y conectar con diferentes generaciones. Su participación no solo añadió un toque icónico al evento, sino que también consolidó el regreso de uno de los desfiles más esperados del mundo de la moda.