La historia detrás de los accesorios íconos de la moda

Álvaro Gordoa, Consultor en Imagen Pública, rector del Colegio de Imagen Pública. Autor de los libros Imagen Cool, El Método H.A.B.L.A y La Biblia Godínez // TW: @AlvaroGordoa

Shorts:

• En el puritanismo de la edad media mostrar las piernas estaba prohibido.

• Sin embargo, con el tiempo, empiezan a usarse pantalones y faldas largas y esto permanece hasta el renacimiento en épocas contemporáneas; en el siglo 18 es donde empiezan a utilizarse shorts nuevamente pero en niños por cuestiones prácticas de que al jugar y caerse no maltrataran las prendas porque eran muy caras y difíciles de lavar.

• Se convierte en una prenda meramente infantil; un símbolo de crecimiento era que dejabas de enseñar las piernas.

• Con el nuevo siglo (XX) empieza a cambiar; lo primero se ve en el deporte en los años 20 y 30’s que se empieza a usar más esta prenda y cada vez es más corta: en los 30’s una tenista en los Wimbledon escandalizó por el uso de los shorts.

• Todo cambia con la segunda guerra mundial en donde se empiezan a mostrar más las piernas en el deporte y en la moda y por lo tanto deja de relacionarse con lo infantil y convertirse en una prenda juvenil; después de ello la corriente preppy de vestir con bermudas y se convierte en una prenda muy casual pero que genera cuestiones de formalidad.

• FACT: el costo de una bermuda/short es igual que el de un pantalón ya que lo caro es la hechura de las costuras, remaches y demás, más que la propia tela.

Traje de baño:

• Invención del siglo 18 en 1840-1850. Charles Goodyear inventa el primer traje de baño para hombres de secado rápido.

• En el siglo 20 los hombres empiezan a descubrirse el torso y en los años 30 la marca Jansen hace el primer traje de baño para mujer muy largo de mallas y que poco a poco se fue transformando en un traje de baño de una sola pieza

• En 1950 nace el bikini pero era de mal gusto que las mujeres lo utilizaran.

• Finales 1950, principios de 1960 España fue pionera en utilizar el monokini y estar topless.

• En los 60-70 reinaba el traje de una sola pieza. Los hombres SPEEDO.

• Brasil 70’s inventa la tanga

• 80’s el bikini comienza a ser muy popular y se comienzan a utilizar telas como látex y spandex.

• 90’s comienzan a utilizar el bikini como pieza de moda y los diseñadores comienzan a hacer trajes de baño para hombre y mujeres.

• 2000 se convierte en la prenda de ropa más redituable

• En la actualidad no hay reglas.

Bikini:

• 1946-1950 Louis Réard inventó el bikini pero fue tan escandaloso que tuvo que contratar una modelo para lucirlo. Tuvo que una stripper Micheline Bernardini.

• Bikini es un atolón en donde se hicieron pruebas nucleares y esta modelo atribuyó las características de este lugar a la pieza creada.

Corbata:

• Es la prenda masculina por excelencia, cada vez va más en desuso.

• Origen simbólico: elegancia y formalidad.

• Se remite al siglo 17, el ejército croata apoya a París y al rey Luis XIII, el ejército croata traía una prenda en el cuello que caía hacia la parte media y esto era debido a mostrar rangos y porque las personas que iban a batalla y si fallecían era muy difícil llevar el cuerpo hasta Croacia por lo que el resto de los compañeros tenían que hacer lo posible por rescatar esa prenda y llevársela a la familia para darle los servicios fúnebres. Esa misma prenda la confeccionaba la madre o pareja y simbolizaba que traía consigo su amor y compañía.

• Cuando Luis XIII escucha esta historia se le hace muy romántica y pide empezar a utilizar esta prenda.

• Uno de los axiomas de la imagen pública dice que la imagen la titularidad permea en la institución y la de la institución permea en sus miembros y en este caso fue a nivel social, si el rey empieza a utilizar esta prenda, el resto de los cortesanos la comenzaron a utilizar sin saber el origen; al preguntarle al rey cual era el nombre de esta prenda él simplemente responde cravate.

• En honor al ejército croata “cravate” pasa a corbata.

• A finales del siglo XII era algo de moda entre las clases aristocráticas altas y en cualquier evento formal se usaba.

• De las colonias europeas al resto del mundo; pero muy importante es cuando viaja a Inglaterra en la época victoriana donde empieza a hacerse la primera pajarita como tal y los primeros nudos. Lord Brummell era un modista que empieza a decir qué tipos de nudos existían y se crean más de 100 tipos de formas de anudarla para diferentes eventos y situaciones.

• A finales del siglo XVIIII se empiezan a haber corbatas de más colores y nudos emblemáticos.

• Casas de moda y diseñadores empiezan a darle un tono festivo y fashionista y comienzan a quitarle la carga simbólica de formalidad.

• Seguimos en el siglo XX, a nivel ejecutivo era obligatorio el uso de esta prenda en eventos.

• En la actualidad cada vez es más difícil encontrar a gente en la calle usando corbata. El uso de la misma ya evolucionó casi exclusivamente a lugares o eventos más formales.

Tacones:

• Prenda femenina por excelencia: los zapatos de tacón, pero no siempre fue así. Nos vamos al origen de la prenda, en el antiguo Egipto, los faraones, las clases dominantes con la separación de clases bajas y altas.

• Los esclavos estaban descalzos y la altura se relacionaba con superioridad y mayor cercanía con las deidades desde ese entonces haciendo la falsa impresión de que mientras más altura, mayor imposición; se le conoce con alturaismo que es la discriminación pensando que una persona entre más alta, podrá dominar a los demás. Lo utilizan entonces las castas dominantes.

• 2500 años adelante en el imperio persa existen registros de que les gustaba decorar tacones.

• En la antigua Grecia se solía utilizar tacones muy exagerados en representaciones teatrales para distinguirse entre personajes, pero también entre hombres y mujeres debido a que en esa época personas de ambos sexos realizaban dichas representaciones.

• En el siglo XVI con la boda entre catalina de M. y Enrique II en la cual ella decide usar zapatos de tacón; la nobleza se permea a las castas dominantes y después al pueblo. Se habló mucho de la boda por lo que las mujeres comenzaron a utilizar la prenda al grado que a partir de ese momento se relaciona como una prenda femenina y los hombres dejaron de usarla.

• Siglo XVII en Venecia se pone de moda los chapines con tacones pronunciados y anchos y ya se relacionaba como prenda femenina.

• Siglo XVIII desaparece un poco aunque siguen ligados a la mujer y la parte más femenina se da en el siglo XVIIII por el auge de la fotografía erótica y pornográfica, con ello los tacones de aguja donde muchas posaban con zapatos de tacón, convirtiéndola en un fetiche.

• Siglo XX, siglo de la moda y de los grandes cambios y es donde surgen los diferentes tipos de tacones reservados con máximo 5 cm y posteriormente tacones de aguja y en los 60’s y 70’s empiezan las plataformas y botas de tacón.

Reloj de muñeca:

• En la primera guerra mundial se utilizaban los relojes de bolsillo.

• En la época victoriana se hace parte del outfit de los caballeros pero lo seguían trayendo en la bolsa, cuando viene la guerra en la parte de la aviación se dan cuenta que es poco práctico tener el reloj en la bolsa por lo que el hombre recurre a algunos intentos que ya existían de relojes de pulsera.

• Los pilotos aviadores comienzan a usarlo y la industria militar se da cuenta que necesita una herramienta de trabajo, entonces se les hacen a los militares relojes de pulso. Como eran piezas delicadas de precisión de cuerda si los portabas en la mano derecha al utilizarla más era más fácil que se descompusiera, entonces la mano izquierda al ser más pasiva era más probable que la maquinaria pudiera estar más relajada y sobre todo mucho más fácil la labor diaria de tenerle que dar cuerda.

Lentes:

• Muchas veces me han preguntado que por qué no me opero y mi respuesta es siempre la misma: me encantan los lentes, se me hacen un accesorio muy versátil y unos lentes pueden mandar muchos mensajes, por lo que son un gran complemento a tu imagen física.

• El simbolismo de los lentes ¿Qué comunican? Siempre se han relacionado con 2 personas, con quienes no ven, por lo tanto se relacionan con la edad y segundo con personas que estudiaban y leían mucho, por esto los lentes estaban muy arraigadas al clero. Lentes = inteligencia y madurez.

• Esto cambia en el siglo XX, cuando personajes socialmente respetados, reconocidos o de la cultura pop los empiezan a utilizar.

• Los lentes se convierten en un punto focal por lo que debes cuidar lo que quieres comunicar, por ejemplo los lentes de sol cierran canales de comunicación porque evitan el contacto visual, mientras más delgado el armazón más autoridad comunicarás y si quieres comunicar accesibilidad, los lentes pueden ser de color y más gruesos.

• Mientras más limpios, más códigos de autoridad comunican; mientras más diseño en el armazón comunican mayor accesibilidad.

• Para seleccionar unos lentes lo primero que debes conocer es la talla, las patas de los lentes deben quedar totalmente rectas hacia tus sienes y paralelas entre ellas. Cuando te los pruebes haz movimientos bruscos con la cabeza para asegurarte que no se te caen. El arco debe quedar bien pegado en la parte superior de la nariz.

• Caramorfología (explicas cómo medir y das ejemplos de tipos de cara) Para saber qué tipos de lentes te quedan, debes saber tu tipo de cara y para esto debes medir el largo y ancho, verás si son iguales o es más larga que ancha. Toma de referencia tu sien, pómulos y barbilla, podrás ver si es cuadrada, ovalada, redonda, etc.

• La forma de los lentes no debe replicar la forma de tu cara.

• Puedes combinar el color de lentes con tu cinturón, zapatos y correa del reloj o bolsas en el caso de las mujeres, por lo que puedes tener diferentes piezas ópticas para diferentes momentos.

• Trata de que se impida lo menos posible entablar el contacto visual y entonces, cada que saludes a alguien retíralos (en el caso de que sean de sol) si son de graduación, pide que sean con micas anti reflejantes para que se pueda fijar la vista en tus ojos y no en tus lentes.

• ¿Con qué están relacionados simbólica y significativamente los lentes? Con la lectura, y ésta se relaciona con la cultura, el saber, por lo tanto con la inteligencia.

• Evolución histórica de este simbolismo: los lentes los necesitan los ancianos, las personas de mayor edad que ya la visión se va desgastando, y en aquel entonces se relacionaban con la escritura.

• Referencias de los lentes: Egipto, Roma, finales de la edad media en pinturas con lentes; pensemos que los lentes eran una herramienta de trabajo de bastón o monóculos, cuando viene la imprenta empiezan a considerarse de primera mano pero se seguía relacionando con la sabiduría; 1700 Benjamin Franklin les pone patitas e inventa los primeros bifocales.

• En el siglo XX es la primera vez que se utilizan por moda y se les da valor simbólico de moda.

• 1900 el presidente Roosevelt fue al primer que se le vio con lentes y estos redondos se ponen de moda.

• 1950 y el Rock and Roll, Buddy Holly sale con lentes de pasta y esta imagen nerd o de cerebrito lo hace cool.

• Después John Lennon, actualmente los hipsters y distintos movimientos fashonistas los incluyen y es una forma de expresar nuestro estilo.

• Al día de hoy quien usa lentes hace un manifiesto de estilo pero siempre estarán ligados al estigma de intelectualidad.