SEP dará clases sábados y domingos en CDMX: ¿será obligatorio asistir los fines de semana?

Luego de que la nueva jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada indicara durante su toma de protesta que uno de sus compromisos es que las escuelas de la Secretaria de Educación Pública (SEP) permanezcan abiertas también los fines de semana con el propósito de fomentar el deporte, la ciencia y la cultura, una de las cuestiones que surge entre los padres de familia y tutores de estudiantes de nivel básico es si este horario extendido aplicará para todas las escuelas y si será obligatoria la asistencia.

Esta iniciativa forma parte de la propuesta de modificación en el horario de clases presenciales que Claudia Sheinbaum implementará durante su sexenio para estudiantes de educación básica a nivel nacional. De este modo, en coordinación con el gobierno federal y la SEP, iniciarán en Ciudad de México las pruebas del nuevo modelo educativo.

¿Qué escuelas darán clases los sábados y domingos?

Hasta el momento la modificación del horario escolar para extenderlo los fines de semana sigue en espera de aprobación y la capital sería la primera entidad en implementarlo, para luego extenderlo al resto de la República, únicamente a plantes públicos.

¿Es obligatorio asistir a la escuela los fines de semana?

Las clases que se impartan los sábados y domingos no serán por elección, lo que significa que los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria no están obligados a asistir a la escuela durante el fin de semana y no influirá en sus calificaciones, ya que esta iniciativa será una alternativa que los menores podrán tomar si estañan interesados en alguna de las actividades extracurriculares que se ofrecerán en los planteles públicos.

El objetivo de ampliar las clases a los fines de semana es para que los estudiantes participen en actividades complementarias que les ayude a regular su rendimiento académico, por ello, el proyecto pretende incluir clases culturales, científicas y deportivas.

De esta manera, se buscará que los estudiantes desde muy jóvenes se interesen por temas que antes habían sido poco apoyados, par que les ayude a desarrollar habilidades y un pensamiento crítico para mejorar su desempeño.