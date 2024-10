Sheinbaum se reúne con empresarios de E.U. garantiza inversiones ante Reforma Judicial

Inversión, trámites y reforma al Poder Judicial son los temas que la presidenta, Claudia Sheinbaum, toca la mañana de este martes con más de 200 empresarios de Estados Unidos durante la reunión de alto nivel.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, previo al encuentro donde estará presente el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, la Primera Mandataria habló de la importancia de mantener el diálogo con inversionistas, los cuales, aseguró, mantiene interés de continuar en México.

“Que es un diálogo, un panel empresarial y que es muy importante por el interés que tenemos de que se siga invirtiendo por parte de los empresarios, empresas de Estados Unidos en nuestro país para avanzar en lo que se llama la relocalización de las empresas y el fortalecimiento del tratado comercial que tenemos”.

Señaló que dichas inversiones se verán no solo en asuntos económicos, sino también para el desarrollo de los mexicanos, quitando así estigmas que se dieron durante gobiernos neoliberales.

“Donde lo que presumía México como su gran atractivo era la mano de obra barata salían a presumir los presidentes del pasado vengan invertir a México porque aquí hay mano de obra barata es decir salarios bajos y nosotros no queremos que eso sea ocurriendo lo que queremos es que las inversiones no solo se traduzcan en un número que diga inversión extranjera directa, sino que se traduzcan en bienestar”.

Sheinbaum Pardo comentó que también se aclararán dudas respecto a la aprobación e implementación de la Reforma al Poder Judicial ante los distintos comentarios de preocupación de representantes empresariales y políticos estadounidenses.

“Lo que hemos estado planteando es que no tienen por qué preocuparse… el poder judicial hoy, es un poder que incluso la propia ministra de la suprema Corte, la Ministra Presidenta de la Corte ha dicho públicamente que tiene cerca de más de 50% de nepotismo, se han demostrado en distintas ocasiones la corrupción que hay en el poder judicial… lo que estamos es reformando al poder judicial para mejorar el Estado de derecho, eso es lo que está haciendo México. Ningún empresario estadounidense, ninguna empresa de cualquier otro país ni mexicanos tienen porque temer a la reforma judicial, al contrario, lo que vamos a hacer es escanear el Poder Judicial”.

La Jefa del Ejecutivo Federal, aprovechó para invitar a los juzgadores a participar en la elección popular del 2025, luego de qué decenas de ellos anticiparon su declinación a este proceso, luego de que reprobaron que por medio de una tómbola hayan perdido sus trabajos.

“Las y los jueces actuales, magistrados, ministros tienen derecho a participar, con excepción de los que terminan sus funciones decir que prácticamente ya cumplieron sus funciones, pero todos tienen derecho a participar, no tendrían por qué decir que no participar, más bien la invitación a todos los jueces a todas las personas jugadoras participen en la elección, porque la convocatoria va a ser muy transparente abierta y si consideran que cumplen bien sus funciones que participan en la elección”,

Marcelo Ebrard Casubón, secretario de economía durante conferencia de prensa en Palacio Nacional. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM Ampliar

En tanto, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard señaló que una de las tareas principales en este encuentro con los CEO’s estadounidenses y mexicanos será dar certidumbre respecto a la Reforma Judicial.

“Entonces no hay porque suponer que esto va a poner en tela de juicio algún interés legítimo o propiedades o inversiones porque no es el objetivo, el objetivo es renovar al poder judicial y decía yo dos tradiciones norteamericanas, una la elección y la otra el tribunal de disciplina, bueno concluyó, el día 29 de julio presidente Biden sacó un artículo de Washington Post diciendo la suprema corte de Estados Unidos tiene una crisis ética, tenemos que ver cómo le vamos a hacer para prevalecer un código de ética, estoy Estados Unidos, yo nunca había visto un pronunciamiento tan fuerte, eso está firmado por el presidente Joe Biden, 29 de julio the Washington Post, se lo recomiendo”.

Señaló que se platicará la forma de trabajo para hacer equipo y fortalecer el proceso de revisión del Tratado Comercial entre México y Estados Unidos, por lo que consideró que este será el banderazo para fortalecer y ampliar el tratado comercial.

Detalló que los temas principales a dialogar son inversión, facilitación del comercio fronterizo, energía y cambio climático, servicios, principalmente digitalización y el financiamiento de pequeñas y medianas empresas, inclusión financiera e Internet para todos y por último política comercial.