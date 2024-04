Equipo ya revisa el T-Mec, para llegar listos al 2026: Sheinbaum

Aseguró la candidata de la alianza “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum, que los responsables de los “Diálogos por la Transformación”, ya revisan el contenido del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), ello con el fin dijo, de llegar listos al acercamiento que deben tener los gobiernos de estos países en 2026.

En una reunión con empresarios de distintas cúpulas en el centro de la capital del país, la abanderada de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista, recordó que México es el principal socio comercial de Estados Unidos por lo que aseguró que se escuchará la opinión de todos los sectores del país.

“No estamos solamente en campaña en las plazas públicas y en estas reuniones, sino que tenemos un equipo que ya está trabajando sobre la revisión del T-MEC, lo coordina el doctor Juan Ramón de la Fuente, participa Marcelo Ebrard, está Altagracia y algunos otros miembros de nuestro equipo. Es importante que se diga que es una revisión del T-MEC, no es una renegociación y eso es importante, y están trabajando sobre la revisión, qué implica y pues prepararlos para el momento, aunque es en 2026 pues que tengamos ya elaborado desde ahora y se están reuniendo con distintos empresarios”.

Sheinbaum Pardo también explicó que se están buscando adelantar para que en caso de ganar el 2 de julio, se tenga creada con el sector empresarial, una planeación de inversión para potenciar al máximo el nearshoring algo que señaló se impulsará desde la transición de gobierno.

“Vamos a diseñar este esquema que nos permita, se ha reunido con todos ustedes, que nos permita diseñar este año, porque vamos a llegar a la presidencia de la república, y no queremos perder este tiempo tan importante, sino que nos pongamos de acuerdo desde ahora en el proceso de transición este año para generar todas las condiciones para que a partir del dos mil veinticinco, no sólo en los Estados Unidos, tengamos esta posibilidad y este potencial de desarrollo de nuestro país, que genere inversión con bienestar, y al mismo tiempo que no impacte al medio ambiente”.

