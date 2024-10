Revisión del T-MEC no es renegociación: Marcelo Ebrard

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que es una prioridad la revisión del T-MEC en el 2026, rechazó que se trata de una renegociación, dijo que el objetivo de la revisión es ver qué cambió en el mundo y cómo se puede mejorar, puntualizó que las mesas comenzarán en el segundo semestre del próximo año; para lo que dijo ya se tiene un diseño de la ruta a seguir misma que es movilizar todos los intereses a favor de Norteamérica y señaló que la próxima semana en el CEO Dialogue, habrá anuncios de inversión.

“Y ya tenemos un diseño en la ruta que vamos a seguir. ¿Cuál sería el diseño principal, la idea principal? Movilizar todos los intereses legítimos en favor de fortalecer a la región de Norte América y eso yo creo que vamos a tener un gran éxito, de hecho empezamos ya la semana que entra, vamos al CEO Dialogue y vamos a tener una muy buena asistencia de empresas, que van a invertir en México, ese día vamos a tener anuncios de inversión importantes en nuestro país; es la primera reunión de la presidenta Sheinbaum, con la comunidad empresarial de Estados Unidos y de México que también va a estar ahí”, señaló el secretario de Economía del Gobierno de México.

Además, dijo que otra de las prioridades será el llamado nearshoring, en donde aseguró que el viento está a favor de México.

Añadió que otra de las prioridades será aumentar el contenido nacional y también reducir la informalidad, en este último punto, destacó que lo más importante será fomentar la conveniencia de la formalidad.

Ebrard Casaubón, expresó lo anterior en el marco del Foro Bloomberg, efectuado en Monterrey Nuevo León, en lo que fue una de sus primeras actividades como secretario de Economía del Gobierno de la presidenta Sheinbaum, donde recordó que dentro de la dependencia a su cargo se implementará un consejo empresarial, que contemple a todas las entidades, para facilitar los procesos de inversión.

En el Bloomberg Forum de Monterrey , más inversión a México. pic.twitter.com/9RE7Bd7jLJ — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) October 8, 2024

“Vamos a organizar un consejo, lo va a instalar la presidenta de México, que es una representación dentro, por decirlo así, de la Secretaría Economía, del sector privado entidad federativa, por entidad federativa. Esto nunca ha existido en México, para que tengamos un solo plan de inversión, porque cómo voy yo apoyar una inversión si no la conozco, no está sistematizada... y tratando de orientar lo mejor que podemos a cada empresa, de dónde tenemos los recursos para que le vaya mejor, claro, quien toma la decisión pues es la empresa, pero hay que darle la información... la información que nosotros tengamos, más la información que le podamos dar a las empresas, pienso que puede ser muy útil, hay que hacer esto público, no hay que hacerlo algo reservado, de manera que si tú quieres una inversión puedes tener toda la información que necesitas”, apuntó Ebrard Casaubón.

2025: viento a favor para México pic.twitter.com/sEMVN2yf1h — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) October 8, 2024

Dijo que este consejo también incluirá discusiones legales y ambientales, para que se puedan poner de acuerdo y favorecer la inversión, reitero que se trabajará cercanamente con los secretarios de Desarrollo Económico de las entidades, para avanzar en lo que le preocupa a cada entidad y avanzar en ello.

Por último, Marcelo Ebrard Reconoció que la principal demanda de todas las entidades es la energía, para lo que refirió se requiere una inversión gigante, además tampoco se tiene dijo, tecnologías para el agua, las plantas de tratamiento están abandonadas, y se tiene que cambiar muy rápido ese esquema, por lo que dijo, se debe crear una empresa del agua.

