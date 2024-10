Logramos el objetivo insacular los cargos de juzgadores que serán electos en 2025: Malú Mícher

Logramos el objetivo de insacular los cargos que serán electos en 2025; en este caso es solo de magistrados y juzgados de distrito, compartió la senadora de Morena, Martha Lucía Mícher, quien dijo que “el sábado no hubo equivocación, solo se simplificó el proceso”, “fuimos avanzando muy bien de manera ordenada y transparente”, buscando que “las mujeres participen en situación de igualdad”.

Agradeció que “el Consejo de la Judicatura decidiera enviarnos la información de todos los puestos de vacantes, de renuncias, de todos los cargos que se van a elegir entre 2025 y 2027″ y reconoció que el Poder Judicial tiene estructura y especialidad que no era de su conocimiento y que “la gente no tiene toda la información de lo que es el Poder Judicial”.

Por ello, dijo, “el Poder Judicial tiene la obligación de informar toda esta estructura interna que tiene”, como “una amplia gama de juzgados que si bien se conocen no sabemos ni dónde están, ni cuáles son”.

Recordó que durante la campaña la ahora presidenta Claudia Sheinbaum, pidió que se informara a la ciudadanía sobre la labor del Poder Judicial. Por lo que afirmó, “la gente sabía por lo que fue a votar”, por lo que reconoció la responsabilidad del trabajo legislativo y en particular de Morena para que la gente conozca de lo que se habla.

Finalmente, aseguró que no se permitirán más juezas y jueces que pidan a las víctimas que sean ellas quienes entreguen pruebas, o que nieguen a un indígena un intérprete, o jueces acusados de violación. “A esos juzgadores, yo no los voy a apoyar para que permanezcan... no conozco a los, 1,708 juzgadores, pero todos van a ser evaluados y demostrarán su experiencia y trayectoria”.