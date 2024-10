Alejandro Arcos no solicitó protección, dice García Harfuch

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aseguró que Alejandro Arcos, alcalde de Chilpancingo, no solicitó protección antes de ser víctima del crimen que le quitó la vida. La Fiscalía General de Justicia de Guerrero ya investiga el asesinato.

Durante la mañanera en Palacio Nacional, García Harfuch evitó dar detalles, pero refirió que Alejandro Arcos acudió solo a una reunión en Petaquillas, es decir sin escoltas ni protección de la Guardia Nacional.

“No hay ninguna solicitud… las solicitudes llegan a la Secretaría de Seguridad y se turnan a las áreas correspondientes, a veces a la Secretaría de la Defensa Nacional, a veces a otras instituciones, en este caso de la persona referida no había ninguna solicitud de seguridad, hacia Guardia Nacional o a la Secretaría de seguridad”.

- “¿Iba con alguien en específico?”, se le preguntó.

- “Iba solo, no iba acompañado y sabemos que iba a una reunión”, dijo García Harfuch

- “¿Pero no se sabe específicamente a qué reunión iba?”

- “Hay mucha información que debemos cuidar por la propia investigación”, puntualizó el secretario.

#MañaneraDelPueblo | Martes 8 de octubre de 2024

La investigación es responsabilidad de la fiscalía estatal con la colaboración el Gobierno Federal, por lo que no descartó que la Fiscalía General de la República (FGR) pueda atraer la investigación.

García Harfuch también dio a conocer que hasta el momento la SSPC ha recibido la solicitud de cuatro presidentes municipales de dos estados para recibir protección.

“Sí hay otras solicitudes que se están cumplimentando, obviamente no tendría que darlos a conocer por respeto a ellos, a las personas son quienes lo solicitan, pero sí hay otras solicitudes… ayer recibimos cuatro de dos entidades: Guerrero y Guanajuato”.

Por otra parte, durante la presentación de la Estrategia Nacional de Seguridad, también comentó que, como parte del plan de coordinación, distintos miembros del gabinete de seguridad acudirán al municipio de Culiacán, Sinaloa, tras los distintos actos de violencia registrados en la región.

La presidenta Claudia Sheinbaum salió en defensa del gobernador Rubén Rocha e insistió que no existen pruebas de algún presunto nexo entre él y el crimen organizado, ello al recordar que Estados Unidos no ha entregado información sobre la captura y entrega de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López.

“Todavía no se recibe la información suficiente por parte del gobierno de Estados Unidos de esa detención que se sigue solicitando. Se va a reunir el secretario de Relaciones Exteriores con el Embajador, el embajador va a la Cancillería y es uno de los temas que se dé información, no hay ninguna prueba en contra del gobernador Rocha y también aprovecho decir que la gobernadora Evelyn Salgado tiene todo nuestro apoyo”.

La jefa del Ejecutivo Federal negó que exista desabasto de alimentos por el incremento de inseguridad en el estado.

