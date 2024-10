Se investiga el móvil del asesinato del alcalde de Chilpancingo: Sheinbaum

Lamentó la presidenta Claudia Sheinbaum, el asesinato del presidente municipal de Chilpancingo, Alejandro Arcos, ocurrido a seis días de haber asumido el cargo.

En su mañanera desde Palacio Nacional, la Primera Mandataria informó que el caso fue analizado en su reunión de gabinete de seguridad y señaló que se están llevando a cabo investigaciones para determinar el motivo y móvil de lo ocurrido.

“El lamentable suceso del presidente municipal de Chilpancingo, hoy en la mañana se presentó el caso, se están haciendo las investigaciones necesarias para saber cuál fue el motivo y cuál fue el móvil y por supuesto hacer las detenciones correspondientes”.

La presidenta indicó que aunque Chilpancingo no está entre los municipios con más homicidios, recientemente ha sufrido el asesinato del responsable de seguridad y del alcalde.

“Chilpancingo el municipio no aparece dentro de los municipios de mayor número de homicidios, pero tiene esta situación en donde hace unos días asesinaron al responsable de seguridad y ahora al alcalde, no nos queremos adelantar hasta no tener toda la información, entonces está trabajando el Secretario de Seguridad, Defensa, Marina, justamente uno de los planteamientos que vamos a hacer mañana que lo hice en campaña es que queremos fortalecer el sistema de inteligencia e investigación”.

La Jefa del Ejecutivo Federal mencionó que se darán más detalles este martes con la presentación de la Estrategia Nacional de Seguridad, la cual se trabajará en coordinación con los gobernadores de ciertos estados, el primero, dijo, fue el de Sonora, Alfonso Durazo.