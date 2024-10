SCJN no adelantó vísperas, va por el análisis de la reforma al PJ: Margarita Ríos Farjat

El día de ayer por mayoría de votos, 8 contra tres, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que se responderá a la solicitud de jueces de distrito y magistrados de circuito sobre la revisión de la constitucionalidad de la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF).

Ante esta decisión, la ministra, Margarita Ríos Farjat, consideró prioritario el análisis de la reforma al Poder Judicial y “a ver hasta dónde nos da”. “Decir desde ayer no procede cuando no investigamos, es el fondo es anticipar las vísperas”.

Reconoció que el ambiente sobre la reforma es muy complicado, y ayer se entendieron otras cosas. La preocupación de los juzgadores, que señalaban que era una reforma que atentaba contra varias cuestiones que son garantía de la justicia y la sociedad, por ello pidieron el análisis. “Para el momento de ayer todavía no teníamos que haber entrado al nivel de detalle de lo que querían los juzgadores”.

En entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, detalló que ante un “trámite dudoso”, se debe preguntar al Pleno cómo darle trámite, fue entonces que “ella -la ministra presidenta Norma Lucía Piña- nos consultó, ¿oigan le doy trámite a esto?, y de donde sacamos esa atribución, es de la Ley orgánica… que enlista veintitantas facultades”.

“Entonces decir desde ayer no procede, cuando no hemos estudiado el fondo de lo que dicen los juzgadores, es adelantar las vísperas, no sabemos hasta dónde nos va a alcanzar el fondo”.

afirmó.

Recordó que desde antes que se aprobara la reforma había preocupaciones de los juzgadores, como señalar que atentaba contra la autonomía, contra la carrera judicial y varias cosas que son garantías de la sociedad.

Por ello, dijo, pidieron a la Corte el análisis, y para ayer todavía no teníamos que haber entrado al nivel de detalle que querían los juzgados, ayer solo era dar admisión a trámite.

Por ello pidió “no abonar a un clima conformacional, estamos hablando de derecho constitucional”, aseguró que todavía “se pueden hacer cosas, hasta donde nos va a alcanzar es otra historia”: