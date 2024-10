¿Manteca, mantequilla o aceite? UNAM revela con cuál es más saludable cocinar

Uno de los ingredientes esenciales en la cocina para poder preparar los alimentos son los aceites, mantequilla y grasas animales como la manteca de cerdo, la cual es muy común entre las familias mexicanas para cocinar.

La mayoría de la comida en nuestro país se basa en la cocción de los alimentos a base de estas grasas y en las familias más tradicionales el uso de la manteca de cerdo es prácticamente esencial para dar el característico sabor a la comida mexicana.

¿Con cuál es más saludable cocinar: aceite, mantequilla o manteca?

En primer lugar, las grasas que son más recomendables para consumir son aquellas de origen vegetal.

De acuerdo a la jefa de la carrera de Nutriología en la FES Zaragoza, Mariana Isabel Valdés las grasas más saludables son los aceites, luego las margarinas y al final se posiciona la manteca.

Lo que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) explica es que estos niveles de salubridad se deben al tipo de lípidos o grasas que definen la consistencia o el estado en el que los encontramos a temperatura ambiente:

Aceites - Los hallamos en estado líquido, lo que hace que contengan una mayor abundancia de ácidos grasos insaturados que les dan sus propiedades benéficas.

Margarinas - Son aceites que se hidrogenan o se someten a procesos químicos en los que sus dobles enlaces cambian de configuración, lo que los vuelve sólidos o menos líquidos a temperatura ambiente. Sin embargo, al cambiar su composición, sus ácidos grasos se vuelven menos benéficos para la salud.

Manteca - Al ser de origen animal la mayoría de sus grasas son saturadas y su consumo en exceso puede provocar efectos negativos en la salud, en especial cardiovasculares.

De este modo, la mantequilla o margarina no es tan recomendable por el proceso de hidrogenación al que se somete, en especial la que contiene sal. Así que, si se va a consumir este producto, lo ideal es elegir aquella marcas que no tengan sellos de advertencia de ácidos grasos trans o que no tengan exceso de sal.

¿Cómo recomienda la UNAM emplear los aceites?

Para consumir este tipo de grasas de manera más saludable, la especialista recomienda:

Si se utilizará aceite para guisar, lo recomendable es emplear aceite de soya, maíz, canola y no calentarlo demasiado o reutilizarlo.

En el caso de consumir aceite de oliva, este debe ser empleado como aderezo o a temperatura ambiente para que no pierda sus nutrientes.