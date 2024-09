Gran decepción del gobierno de AMLO sobre caso Ayotzinapa: diputado morenista

El diputado federal de Morena y sobreviviente del caso Ayotzinapa, Manuel Vázquez Arellano, expresó su indignación porque a diez años de la tragedia de los normalistas desaparecidos, el gobierno actual no ha esclarecido a cabalidad este delicado asunto pese a las promesas del presidente López Obrador.

Dijo que los familiares de los estudiantes desparecidos mantienen la confianza de que este tema sea resuelto, pero desde hace tiempo perdieron toda esperanza en López Obrador.

“Es indignación pura y dura, son ya diez años de la desaparición de los chavos, toda la esperanza que había en el presente gobierno se derrumbó porque, nosotros esperábamos que en los primeros meses y años ya se diera con el paradero. Pensábamos que con la voluntad de un mandatario se iba mover todo lo demás, sin embargo, no ha sido de esa manera, la información no está, no sabemos realmente que fue lo que pasó con los compañeros”.

Los sobrevivientes del caso Ayotzinapa dimos voz al movimiento en aquellos días, meses y años cruciales. Nadie puede regatearnos el valor que demostramos frente al estigma y las amenazas del gob de Peña Nieto.



Lo hicimos movidos por la convicción de que nuestros compañeros… pic.twitter.com/68lOyS39xy — Manuel Vázquez Arellano (@Omarel44) September 24, 2024

El legislador morenista consideró que el caso Ayotzinapa será una enorme carga para la presidenta electa Claudia Sheinbaum, es una mala herencia que le deja López Obrador por lo que debería revisar la estrategia de investigación para esclarecer en su totalidad este tema, porque sería lamentable que pasara otro sexenio sin solución.

“No quisiera ver pasar otro sexenio sin saber la verdad, el paquete es grande, se tiene que replantear la estrategia de investigación, se tienen que destinar recursos ya para fortalecer a todas las dependencias, y las instancias, que hay coadyuvancia internacional, pero no solo para el caso Ayotzinapa, y empezar a atacar de raíz el problema, la grave crisis de derechos humanos que vive nuestro país. Y que, así como se destinan muchos recursos para las grandes obras, también se destinaran grandes recursos para enfrentar las crisis de derechos humanos en nuestro país”.

Manuel Vázquez Arellano recordó que en los años 70′s el Gobierno Federal tenía la capacidad de desarticular a guerrillas y grupos criminales y ahora no lo hacen, cuando mucha gente sabe dónde están los capos y no se actúa contra ellos.