Caso Ayotzinapa, símbolo de la crisis de desapariciones en México

La crisis de desapariciones no se ha revertido, Ayotzinapa no nos habla de una historia de hace diez años, nos habla de una realidad que enfrentan miles de familias… el Estado no termina de hacerse cargo de un fenómeno que requiere medidas extraordinarias, aseguró el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Santiago Aguirre, a 10 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa.

En entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, puntualizó que esta crisis de desapariciones se gesta con el grave problema de las fiscalías, la falta de trabajo forense y asistencia a víctimas.

“Ayotzinapa es una sacudida sobre la falta de empatía que muchas veces tenemos frente a las víctimas y la estigmatización que hicieron de ellos algunos gobiernos”

Puntualizó que es un caso que abarca dos administraciones:

La primera, la de Enrique Peña Nieto, con la “responsabilidad grave imponer una verdad carente de la evidencia científica necesaria para sostenerla”

Y la de Andrés Manuel López Obrador, que “tuvo un momento de voluntad” y otra la de los últimos dos años que “deja una sensación de decepción”, principalmente por la “evidencia de la colusión de algunos servidores públicos incluyendo algunos de extracción militar por sus vínculos con el narcotráfico”. “Tristemente, empezó a descomponerse la relación con las víctimas”.

Documentos en manos militares del caso Ayotzinapa dijo, “alertan del rumbo que está tomando el país de entregar un poder excesivo a las fuerzas armadas”.

Finalmente, pidió que este día sea de respeto y solidaridad con los padres y familiares de los jóvenes desaparecidos.