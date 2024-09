Hezbolá nos comenzó a atacar y siguió durante casi once meses: Roni Kaplan

“La falla que tuvimos a nivel de defensa de inteligencia el día 7 de octubre fue la peor que hemos tenido en los 72 años de independencia que tenemos con el estado de Israel… Estamos degradando, disminuyendo las capacidades de relación terrorista de Hezbolá, no es algo de ahorita, es del 8 de octubre que Hezbolá nos atacó sin ningún tipo de provocación. Por nuestro lado cuando Israel se estaba desangrando el 7 de octubre por el ataque de Hamás, Hezbolá nos comenzó a atacar y siguió durante casi once meses”.

El vocero en español de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Roni Kaplan, habló sobre el ataque en Hezbolá e informó en entrevista con Carlos Loret de Mola que no “buscan guerra”, lo que quieren es que Hezbolá se vaya del norte para que la población civil pueda regresar a sus casas con seguridad sin el riesgo de que un terrorista entre a sus casas y dijo que “ojala no hubiera un sólo civil muerto en la Franja de Gaza” pero hay que entender que Hamás ingresa en la población civil y no les importa cuanta gente pierde la vida, Israel lo que intenta es separar pero a ellos “no les importa cuanta gente muere”.

Kaplan señaló que ellos buscaron cualquier tipo de solución diplomática pero no se logró, no están dispuestos a irse hacía el norte y destacó que hay 60 mil refugiados dentro de su propio país, evacuados de sus casas porque 200 mil cuetes están apuntando a Israel; el cese al fuego necesitaría que Hezbolá se retirará, “levante una bandera blanca y deje las armas… en el momento que esta gente entienda que tiene que parar esta guerra de cien años van a entrar un pacto de paz, un socio para la amistad también”.

#AsiLasCosasConLoret | @CapitanKaplan, portavoz en español de las Fuerzas de Defensa de Israel con @CarlosLoret



Ataque a Hezbolá

El vocero en español de las Fuerzas de Defensa de Israel dio a conocer que es incorrecto ver el conflicto desde un punto de vista político, “esa gente no quiere la existencia del Estado de Israel, estamos luchando por existencia y no tenemos otra opción y puntualizó que desde el Ejercito tienen tres objetivos:

Que los 60 mil evacuados en Israel vuelvan a sus casas Que devuelva a los 101 secuestrados en la Franja de Gaza desde hace prácticamente un año, en los cuales se encuentran menores de hasta nueve meses Desmantelar a Hamás desde el punto de vista militar y gubernamental

Según Kaplan fue importante la estrategia del pasado viernes 20 de noviembre, alcanzaron la posición de un gran número de terroristas, uno de sus cabecillas y un gran jefe que estaban preparando un ataque más intenso que el del pasado 7 de octubre al cual llamaron La Conquista de la Galilea para matar israelíes en la zona norte.

Al ser cuestionado sobre las víctimas civiles puntualizó en que luchan con el derecho internacional humanitario distinguiendo entre civiles y terroristas, y acusó a Hezbolá de transformar el sur de Líbano en un campo de batalla, de instrumental a los niños, la economía y la educación para sus propios fines, “sabemos que hay un sufrimiento en la Franja de Gaza no lo hemos buscado, lo impuso Hamás”, concluyó.

